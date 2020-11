Het consumentenvertrouwen in ons land is in november opnieuw licht verbeterd, zo blijkt uit de jongste peiling van de Nationale Bank. Dat is opmerkelijk, want sinds begin van de maand gelden weer strengere maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Voor wat de algemene economische situatie betreft, staat de vertrouwensindex zelfs opnieuw op het niveau van voor de crisis.

De Nationale Bank merkt op dat aanvankelijk, aan het begin van november, het vertrouwen bij de Belg daalde. Maar dit effect is in de loop van de volgende weken weggeëbd, klinkt het.

Optimisme

De lichte verbetering van het consumentenvertrouwen – de indicator verbeterde van -17 naar -15 punten – is te zien in verschillende domeinen. Zo is de Belg optimistischer over de verwachte ontwikkeling van de algemene economische situatie, het vertrouwen staat er zelfs opnieuw op het niveau van vóór de coronacrisis. De vrees voor een toename van de werkloosheid in de loop van de volgende twaalf maanden daalt verder, weliswaar aan een zeer traag tempo, en blijft hoog naar historische maatstaven.

Op persoonlijk vlak bleven de verwachtingen van de gezinnen omtrent hun financiële situatie onveranderd. Een groter deel verwacht wel meer te zullen sparen. Ook de spaarintenties staan op een historisch hoog niveau.

