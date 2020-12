Hoe we de feestdagen doorbrengen, zal een grote invloed hebben op de mogelijkheid om eventueel te versoepelen in januari. Dat gaf viroloog Steven Van Gucht mee tijdens de persconferentie van Sciensano.

Met gemiddeld 2.305 nieuwe besmettingen (-29%), 204 ziekenhuisopnames (-28%) en 123 overlijdens (-26%) per dag blijven de coronacijfers in de goede richting evolueren. Als we blijven volhouden, komen we rond de jaarwisseling in de buurt van de ‘veilige zone’, zo benadrukte Steven Van Gucht. “Als de trends op dezelfde manier blijven evolueren, dan zouden we mogelijk rond Kerstmis aan 800 nieuwe gevallen en 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag kunnen zitten. Deze evolutie is echter helemaal geen vaststaand feit en zal in belangrijke mate gedreven worden door onze gezamenlijke inspanningen die we ook nu nog moeten blijven volhouden. Enkel als we blijven volhouden, zullen we effectief in dat veiliger vaarwater terecht kunnen komen”, klinkt het.

Kleine, fijne en veilige feesten

Van Gucht wijst er echter op dat de feestdagen en de manier waarop we die doorbrengen een belangrijke rol zullen spelen naar eventuele versoepelingen toe. “Vele binnenlandse en buitenlandse studies wijzen er keer op keer op dat het virus zich vooral verspreidt via dichte contacten tussen familie en vrienden. Wat we dus doen met kerst en nieuw zal bepalend zijn om die ‘veilige zone’ te bereiken en vooral ook om daar te kunnen blijven in de weken die daarop volgen. Plan het dus klein, fijn en veilig. Dat zal de beste garantie zijn om perspectief te bieden op nieuwe versoepelingen in januari”, besluit hij.

