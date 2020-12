De ontbossing in het tropisch regenwoud in de Braziliaanse Amazone heeft haar hoogste niveau in twaalf jaar tijd bereikt. Dat blijkt uit gegevens van het Braziliaanse ruimteagentschap Inpe, dat de ontbossing met satellieten in de gaten houdt.

Tussen augustus 2019 en juli 2020 verdween ruim 11.000 km2 jungle in de regio, blijkt uit satellietbeelden van Inpe. Dat komt overeen met 4.340 voetbalvelden per dag, of drie voetbalvelden per minuut. Het gaat om de grootste ontboste oppervlakte sinds 2008. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was er 9,5% meer ontbossing.

Achterhaalde visie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ziet het regenwoud vooral als economisch wingebied en wil het inzetten voor land- en mijnbouw en energieproductie.

“De visie van de Braziliaanse regering voor de Amazone voert ons terug tot het verleden, met een niveau van ontbossing dat sinds 2008 niet meer was bereikt”, zegt natuurbeweging Greenpeace. “Die achterhaalde visie helpt de meerderheid van de Brazilianen niet vooruit en komt niet overeen met de inspanningen die nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.”

Bolsonaro verwerpt de internationale kritiek op zijn beleid en doet dat af als inmenging in de interne zaken van zijn land.

