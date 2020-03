Belgische onderzoekers hebben een nieuwe sneltest ontwikkeld die al na een kwartier aangeeft of de gebruiker al dan niet besmet is met het coronavirus. De test is intussen goedgekeurd voor verkoop en verdeling.

Naast de moleculaire diagnostische tests in de laboratoria, die er slechts in een beperkte hoeveelheid zijn en die enige tijd kosten, is er nu een volledig nieuwe coronatest op de markt die binnen het kwartier resultaat geeft. Dat bericht de Franstalige openbare omroep RTBF. Het gaat om een “antigene” test die reageert op antigenen, de moleculen die een reactie van het afweersysteem opwekken. De detectie gebeurt via het luchtwegsecreet in de neus-keelholte van de patiënt.

Betrouwbaarheid van 70 procent

Het is het bedrijf Coris BioConcept uit Gembloux dat de test heeft ontwikkeld, samen met het Universitair Laboratorium Brussel, LHUB-ULB, en andere partners, waaronder het Laboratorium van de Universiteit van Luik en het Nationaal Referentiecentrum Pathogenen. Afgelopen weekend werd de test getest bij 250 patiënten op de spoeddienst van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en het Universitair Ziekenhuis van Luik. Bij zeven op de tien patiënten met een verhoogde virale lading van COVID-19 leverde de sneltest een positieve diagnose op.

Tijd winnen

Op basis van die resultaten heeft het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) beslist om Coris BioConcept toelating te geven om de tests te verkopen en verdelen. Belangrijk om mee rekening te houden is dat de tests minder precies zijn dan de moleculaire diagnostische tests in de laboratoria. Toch zouden ze het mogelijk maken om in eerste instantie tijd te winnen en sneller een behandeling te starten.

De ontwikkelaars hopen dat de FOD Volksgezondheid de tests op nationaal niveau zal uitrollen, om de kosten te drukken, en de behandeling van patiënten te verbeteren. De Brusselse ziekenhuizen van het Iris-netwerk en het Erasmusziekenhuis gaan de sneltests vanaf nu al gebruiken, bericht de RTBF.

Nuttig

Viroloog Marc Van Ranst reageert alvast positief op de komst van de sneltest. “Deze test zal zeker zijn nut bewijzen. De nieuwe antigene test zal de diagnostiek in ziekenhuizen zeker versnellen, want op vijftien minuten is er resultaat. Als het resultaat positief is, is er zeker sprake van besmetting. Bij een negatief resultaat blijft er onzekerheid, omdat de gevoeligheid slechts 70 procent bedraagt. Om zekerheid te verkrijgen, zal in een aantal gevallen, zoals bij een ziekenhuisopname, bij een negatief resultaat dan ook nog steeds de labtest uitgevoerd worden”, aldus Van Ranst.

Belga / FMA, VKB, BGY, LJO,

