De huidige regering van premier Sophie Wilmès krijgt drie tot zes maanden volmachten om maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Tien partijen in de Kamer zullen premier Wilmès daarvoor de nodige steun geven. Dat hebben de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle aangekondigd.

De aankondiging komt er na onderhandelingen tussen de huidige regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V met N-VA, PS, sp.a, Ecolo, Groen en cdH. Ook DéFI heeft zijn steun toegezegd, ook al zat die partij zondag niet mee aan tafel.

Vertrouwensstemming

Premier Sophie Wilmès zal in de loop van de volgende week in de Kamer een vertrouwensstemming vragen voor een noodprogramma van beperkte duur en daar de steun krijgen van die tien partijen, zeiden Dewael en Laruelle zondagavond op een persconferentie.

Na die vertrouwensstemming krijgt de «noodregering» dan volheid van bevoegdheden en zal dan steun vragen en krijgen voor volmachten in de strijd tegen het coronavirus. Met die volmachten kan de regering sneller maatregelen treffen zonder telkens vooraf de goedkeuring van het parlement te moeten vragen.

De volmachten die deze tijdelijke noodregering krijgt zullen gelden voor drie maanden en kunnen eventueel verlengd worden met nog eens drie maanden. Dewael en Laruelle zeggen dat er ondertussen onderhandelingen gevoerd kunnen worden over een definitieve regering. Wilmès en co. krijgen immers enkel volmachten voor de strijd tegen het coronavirus. Over maatregelen in andere beleidsdomeinen, zoals justitie en mobiliteit, is er geen akkoord.

Geen volwaardig regeerakkoord

«Daarvoor was de tijd te kort», zei Dewael. «Voor een volwaardig regeerakkoord heb je dagen en dagen nodig, en die tijd was er nu niet». Dewael hoopt evenwel dat de komende maanden het vertrouwen tussen partijen verder groeit en dat er op een gegeven moment wel volwaardige regeringsonderhandelingen opgestart kunnen worden.

«De partijen zijn boven zichzelf uitgestegen. Ze geven geen blanco cheque. Deze beslissing is beperkt in de tijd en gaat enkel rond de bestrijding van het coronavirus», aldus de Kamervoorzitter. De fractieleiders van de partijen die hun steun geven van buitenaf zullen samenwerken met de regering.

Met de omvorming van de huidige regering in lopende zaken tot een noodregering loopt de opdracht van Laruelle en Dewael ook ten einde. Zij zullen maandag verslag uitbrengen bij de koning. Die zal dan premier Wilmès aanstellen als formateur van de «noodregering».

