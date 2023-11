Praktische tips voor een vakantie naar Noorwegen

Waar je voor een vakantie naar Spanje vaak je zwembroek of bikini als eerst in je koffer stopt, is dit bij een trip naar Noorwegen natuurlijk wel anders. Ondanks dat het er in de zomer heerlijk weer kan zijn, gaan de meesten niet naar Noorwegen om de hele vakantie in de zon te liggen. Aangezien Noorwegen een land is waar je vooral naartoe gaat voor de natuur en al het andere moois wat het je te bieden heeft, is het wel verstandig je vooraf even goed te verdiepen in wat wel of niet handig is om te doen. Omdat vooral de mensen die hier al eerder zijn geweest dit zullen beamen, hebben wij voor de mensen die voor het eerst naar Scandinavië gaan, een aantal praktische tips.

Maak een planning met dingen die je wilt zien

Noorwegen is een enorm groot land. Om van het noorden na het zuiden te willen reizen, ben je zo’n 1800 kilometer onderweg. Logisch dus dat je keuzes zal moeten maken. Ons advies is dan ook om voor jezelf een planning te maken, zodat je kunt bepalen wat realistisch is, ja of nee. De meeste mensen kiezen ervoor om binnen een straal van een paar honderd kilometer bij Oslo, de hoofdstad in de buurt te verblijven. Dit heeft als voordeel dat je er vanuit Nederland relatief snel bent en er ook in het zuiden allerlei mooie dingen te zien zijn. Sterker nog, de mooiste bezienswaardigheid vind je nabij de stad Kristiansand en dat zijn natuurlijk de Noorse fjorden. Niet voor niets kiezen dan ook ontzettend veel mensen voor een verblijf in deze stad. Je zit namelijk op maar een half uurtje rijden van deze prachtige locatie. Huur je een auto of heb je een camper? Dan is een tripje meer dan de moeite waard.

Verblijf in Noorwegen

In Noorwegen kun je natuurlijk ook gewoon verblijven in een hotel. Sterker nog, er zijn ontzettend veel verschillende soorten hotels, waarbij je werkelijk van alle gemakken bent voorzien. Toch is het ons advies om eens na te denken over het overnachten op een camping Kristiansand, vooral wanneer je met de auto of camper gaat is dit een aanrader. Zo zit je letterlijk middenin de natuur en kun je niet alleen genieten van de rust en vrijheid, maar ben je ook voorzien van allerlei gemakken zoals water, stroom en ook een plek waar je rustig kunt staan met de camper. Uiteraard is het helemaal aan jezelf of dit iets voor je is en kun je ook gewoon een huisje of appartement boeken om te overnachten.

Kies voor georganiseerde tripjes

Ga je voor het eerst naar Noorwegen? Dan is het verstandig om de tripjes die je gaat doen, ook georganiseerd te maken. Dat wil zeggen dat je keurig met een bus of taxi bij je accommodatie wordt opgehaald en alles van A tot en met Z voor je wordt geregeld. Wat we namelijk vaak zien, is dat mensen denken dat ze prima zelf met de auto naar een bepaald gedeelte kunnen rijden, maar ze zich niet beseffen dat dit allereerst gevaarlijk kan zijn, maar ze vaak ook niet uitkomen op de plek wat ze op voorhand in gedachten hadden. Door te kiezen voor een excursie, weet je allereerst zeker dat je alles ziet en dat er ook een gids mee is die alles vertelt.