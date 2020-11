Na het onderzoek naar het ongeval op 10 april in Anderlecht waarbij een jongeman, Adil, op een scooter om het leven kwam bij een aanrijding met een politiewagen, vraagt het parket van Brussel dat de agenten buiten vervolging worden gesteld. Er zijn onvoldoende aanwijzingen tegen hen, luidt het. De betrokken partijen kunnen wel nog bijkomende onderzoeksdaden vragen aan de onderzoeksrechter als ze vinden dat het dossier onvolledig is.

De 19-jarige Adil kwam op 10 april om het leven bij een achtervolging. Die achtervolging was volgens het parket begonnen rond 21.00 uur, toen de aandacht van de politie getrokken werd door twee bromfietsen die aan hoge snelheid door Anderlecht reden.

“Toen de agenten tot een controle wilden overgaan, versnelde één van de bromfietsen en nam de vlucht”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De politie zette de achtervolging in maar de bromfiets reed het Dokter De Meersmanplein op en de paaltjes op het plein lieten de politiediensten niet toe om de bromfiets te volgen.”

Bestelwagen

De agenten gaven de positie van de vluchter door aan andere ploegen die voor versterking waren opgeroepen en op de Nijverheidskaai kwam één van die andere ploegen de bromfietser in tegenovergestelde richting tegemoet. Volgens het parket reed de bromfietser achter een bestelwagen maar toen de bestelwagen het politievoertuig kruiste, kwam de bromfietser van achter de bestelwagen tevoorschijn en raakte hij de linker voorzijde van het politievoertuig frontaal.

“Volgens de verkeersdeskundige heeft het ongeval zich voorgedaan op de helft van de steenweg voorbehouden voor de weggebruikers die zich begeven richting Jules Ruhlstraat, zijnde het rijvak waarop het politievoertuig zich bevond”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Het politievoertuig reed met lage snelheid, tussen 17km/u en 25km/u op het moment van de impact, terwijl de bromfietser sneller dan toegelaten reed, tussen 57,6km/u en 70,4km/u. Bovendien droeg het slachtoffer zijn valhelm niet op een correcte manier, wat volgens de verkeersdeskundige niet zonder invloed was op de dramatische gevolgen van dit ongeval.”

Uit de analyses van het radioverkeer blijkt volgens het parket ook dat de politieagenten onmiddellijk de hulpdiensten hebben verwittigd, en dat er geen overleg tussen de agenten heeft plaatsgevonden.

Bijkomend onderzoek

“Op basis van die elementen heeft de onderzoeksrechter besloten om in dit dossier niemand in verdenking te stellen, waarop het parket een eindvordering tot buitenvervolgingstelling heeft opgesteld ten aanzien van de protagonisten van dit dossier, onder meer ten aanzien van de bestuurder van de politiewagen”, zegt de woordvoerster. “De partijen kunnen nog bijkomend onderzoek vragen als zij menen dat het dossier onvolledig is, en het zal uiteindelijk de raadkamer zijn die uitspraak zal doen over de eventuele tenlasteleggingen.”

Een datum voor de zitting van die raadkamer is nog niet bekend.