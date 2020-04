De voorbije 24 uur zijn 327 mensen in België overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het recordcijfer van gisteren. Het aantal patiënten op intensieve zorgen nam af.

De voorbije 24 uur zijn in België 327 doden geteld als gevolg van het coronavirus. Dat hebben de interfederale woordvoerders bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. Het totale aantal overlijdens door het coronavirus komt daarmee officieel op 3.346 te staan.

Het aantal overlijdens steeg zaterdag opnieuw licht na de 325 van vrijdag, maar op het vlak van ziekenhuisopnames blijft de situatie stabiliseren. Er werden 421 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl er 418 personen het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal opgenomen patiënten op 5.635. Op de afdelingen intensieve zorg gaat het aantal patiënten in licht dalende lijn, met nog 1.262. Dat zijn er 16 minder dan vrijdag. Exact 981 personen worden beademd, oftewel 12 minder dan een dag voordien.

Exact 106 van de nieuwe overlijdens werden opgetekend in ziekenhuizen, 219 in woonzorgcentra. De meeste overlijdens komen uit Vlaanderen (139), voor Wallonië (118) en Brussel (70). Het totaal aantal overlijdens dat wordt gelinkt aan het coronavirus bedraagt nu 3.346. Van die sterfgevallen gebeurden 55% in het ziekenhuis en 42% in woonzorgcentra, van de rest is de locatie niet bekend.

Vrijdag werden 5.515 tests uitgevoerd, met 1.351 bevestigde besmettingen tot gevolg. Dat brengt het totale aantal positieve testen in ons land op 28.018. Van de 20.000 aangekondigde tests in woonzorgcentra zijn er al 11.000 uitgevoerd, maar de resultaten daarvan worden volgens de interfederale woordvoerders nog verwerkt.

