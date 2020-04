U hebt nu nog geen last van wespen, maar u weet ook: je moet het dak repareren als de zon schijnt! Hetzelfde geldt voor mogelijke problemen met wespen. Als u nu een wesp ziet vliegen, kan dat zomaar een wespenkoningin zijn. En anders dan voor onze geliefde Mathilde hoeft u voor deze koningin de rode loper niet uit te leggen! Sterker nog, liever jaagt u ze weg!

Dat klinkt niet aardig, hè? Maar het is in uw eigen belang en mogelijk ook in het belang van de koningin en haar toekomstige volk om haar niet toe te laten in uw tuin of op uw bedrijfssite. Waarom niet? Omdat het ertoe kan leiden dat u later dit jaar, als de zomer in topvorm is, u de wespen moet gaan bestrijden, omdat de situatie onhoudbaar is geworden.

Wat doet een koningin in mijn tuin?

In de vroege lente worden de wespenkoninginnen wakker uit hun winterslaap. De dames laten er dan geen gras over groeien, maar gaan direct op zoek naar een mooi plaatsje om hun nest te gaan bouwen. Ze zoeken dat plekje in de buurt van de locatie waar ze hun winterslaap hebben doorgebracht. Misschien was dat wel in de buurt van uw woning of bedrijf? Als u dus een wat groot uitgevallen wesp in de vroege lente uw tuin ziet binnenvliegen, dan is het vrijwel zeker een koningin. Tracht haar dan te volgen om te zien waar ze heen gaat.

Wat als de koningin zich lijkt te willen settelen?

Vliegt ze uw tuin weer uit, dan kunt u opgelucht ademhalen en verdergaan waarmee u bezig was. Maar het kan ook zijn dat u de wesp het schuurtje in ziet vliegen. Of een gaatje onder uw carport. Misschien ziet u ze wel een stootvoeg van uw woning binnengaan, om zo in de spouw terecht te komen… Dan is het aan te bevelen om even een nader onderzoekje in te stellen, want gaat de koningin op een van die plaatsen haar nest bouwen, dan heeft u van de zomer gegarandeerd met een wespenplaag te maken. Kunt u de koningin nog wegjagen, doe dat dan!

Kamertjes maken voor de eitjes van de koningin

Het kan natuurlijk zijn dat een wespenkoningin een plaatsje rond uw woning of bedrijf heeft uitgezocht om haar nest te bouwen zonder dat u dat in de gaten had. Ze is daarna direct aan de slag gegaan. Ze heeft haar eerste kamertjes gebouwd, in elk kamertje een eitje gelegd, die zijn uitgekomen en de wespen die daaruit zijn geboren zijn ook al druk in de weer. Deze werksters helpen hun koningin om het nest in hoog tempo uit te bouwen, zodat de koningin in elk kamertje een eitje kan leggen. Zo wordt er in de maanden april, mei, juni en juli keihard gewerkt om zo tot een nest te komen dat tot wel 5.000 wespen kan huisvesten.

Wat doe ik als ik een beginnend nest aantref?

Maar wat doe je nou als je in april of mei ineens zo’n beginnend wespennest aantreft in je directe omgeving? Op een plaats waarvan je weet: als ik daar in augustus een nest heb, dan kan ik me hier niet vrij bewegen, laat staan in alle rust iets eten of drinken? Dan doet u er verstandig aan het nest zo snel mogelijk te laten verwijderen. U kunt natuurlijk proberen zelf het nest te verwijderen, maar dat is niet altijd een gemakkelijk karweitje. Het is wél altijd een gevaarlijk klusje, want hoe klein het nest ook nog moge zijn, de wespen zullen het met hand, tand en vooral angel verdedigen! Dus wees slim en benader een lokale wespenbestrijder via Beestjes Kwijt. Hij is zo bij u en maakt een einde aan uw wespennest voordat het ontaardt in een wespenplaag.