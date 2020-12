Een nieuw station in Anderlecht en meer vroege en late treinen rond de steden. Dat zijn enkele blikvangers van de nieuwe dienstregeling van de NMBS, die op zondag 13 december gelanceerd wordt. De spoorwegmaatschappij belooft dat er tegen eind 2023 zowat 1.000 extra treinen rijden per week, waarvan meer dan 400 vanaf 13 december dit jaar.

De dienstregeling van de treinen wordt elk jaar aangepast op de tweede zondag van december. Meestal gaat het om kleine wijzigingen, maar om de drie jaar wordt de dienstregeling grondig bijgewerkt. Dat laatste is ook dit jaar het geval.

Aanpassingen

Concreet zullen er rond Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi ’s morgens vroeg en ’s avonds laat meer treinen rijden. In het weekend kan de treingebruiker rekenen op meer trienen die ook in meer stations zullen stoppen. In Anderlecht opent bovendien een nieuw station. Het station is gelegen op de treinviaduct boven de Bergensesteenweg en sluit aan op de wijk het Rad en de Coovi-campus. De dienstregeling van een aantal treinen zal ook worden aangepast. Reizigers kunnen in de routeplanner van de NMBS opzoeken of er gevolgen zijn voor hun traject.

Het bericht NMBS voorziet meer dan 400 extra treinen per week vanaf 13 december verscheen eerst op Metro.