De coronacijfers blijven dalen, maar wel trager dan verwacht. Viroloog Steven Van Gucht gaf daar twee (mogelijke) verklaringen voor tijdens de persconferentie van Sciensano.

Zowel de besmettingscijfers als de ziekenhuiscijfers en overlijdens blijven verder dalen. Dat is nog steeds goed nieuws. De afgelopen week werden er gemiddeld 2.208 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dit komt overeen met een daling van 24 procent op weekbasis of een halvering van de cijfers om de 18 dagen.

Tegen eind december onder drempelwaarde

De daling verloopt echter steeds minder snel, maar van een stabilisatie is gelukkig nog geen sprake. “Dat kan enerzijds het gevolg zijn van het ruimer testen sinds de aanpassing van de teststrategie op 23 november. Temeer daar we zien dat deze vertraging zich voordoet bij alle leeftijdsgroepen en in alle provincies. Anderzijds wordt de vertraging ook mee beïnvloed door een toename van de besmettingen bij kinderen, zeker bij kinderen jonger dan 10 jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het heropenen van de scholen na de herfstvakantie. Door de vertraging in deze daling van het aantal besmettingen verwachten we pas tegen eind december een weekgemiddelde te kunnen bereiken dat onder de drempelwaarde van 800 ligt”, aldus Van Gucht.

Nog 3.427 coronapatiënten in het ziekenhuis

Gemiddeld werden er de afgelopen week 188 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een daling van 27 procent in vergelijking met de week ervoor. De ziekenhuisopnames blijven daarmee halveren om de 15 dagen. Er liggen nu 3.427 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 788 op intensieve zorgen. Deze cijfers halveren om de 18 à 20 dagen.

Ook de overlijdens gaan in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 116 overlijdens per dag te betreuren. Dat is een daling van 23 procent op weekbasis.

