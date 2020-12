Met een simpele test kunnen ziekenhuizen binnenkort voorspellen of een coronapatiënt snel weer naar huis kan of intensieve zorg nodig zal hebben. Een bloedstaal en zogeheten cellenteller volstaan dan om in enkele minuten een vrij accurate prognose te maken van het ziekteverloop.

Dat schrijven Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad donderdag, na een bericht van een team van Europese onderzoekers in het online tijdschrift eLife.

Bloedanalyse

Op zichzelf is een bloedanalyse niet nieuw. Ze wordt vrij standaard uitgevoerd bij spoedopnames. Een bloedstaal gaat dan in een laboapparaat, de cellenteller. Die geeft een overzicht van de hoeveelheid en type cellen, rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes die in het bloed circuleren. “Het toont ook hoe actief ze zijn. Zijn ze aan het vechten of zijn ze rustig?”, legt klinisch bioloog Kathleen Deiteren van het UZA uit. Zij werkte mee aan het onderzoek.

Snel beslissen

Volgens Deiteren kan de test ziekenhuizen helpen bij planning en capaciteitsbepaling. Het zal ook mogelijk zijn om bij een grote toevloed aan patiënten bliksemsnel beslissingen te nemen rond triage en behandeling. Op een computerscherm zal in enkele minuten duidelijk worden welk risico een patiënt loopt. De test, een softwarepakket die op de laboapparatuur geïnstalleerd moet worden, is volgens de onderzoekers goedkoop en kan gemakkelijk door ziekenhuizen wereldwijd worden gebruikt. Eind januari zou hij beschikbaar moeten zijn.

Het bericht Nieuwe test voorspelt of coronapatiënt ernstig ziek zal worden verscheen eerst op Metro.