De spoorwegmaatschappijen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland willen vanaf 2021 nieuwe grensoverschrijdende nachttreinverbindingen lanceren. Ze zullen daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekenen, zo blijkt uit een uitnodiging voor een persconferentie van Deutsche Bahn en het Duitse ministerie van Transport.

De geplande samenwerking is volgens het ministerie een belangrijke stap op de weg naar de aangekondigde Trans-Europ-Express 2.0.

Ook België van de partik

De Duitse minister van Transport Andreas Scheuer legde in september al een concept van die TEE 2.0 op tafel. Met een combinatie van hogesnelheidstreinen en nachttreinen zouden steden in heel Europa met elkaar verbonden kunnen worden zonder dat er al te grote investeringen in infrastructuur nodig zijn. Ook België was in dat concept aanwezig, met verbindingen Brussel-Barcelona, Brussel-Berlijn en Brussel-Warschau.

België heeft momenteel één nachttreinverbinding, Brussel-Wenen, die wordt uitgevoerd door de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB. De verbinding is wegens het coronavirus voorlopig wel opgeschort, er is nog geen heropstartdatum.

Geschiedenis

De eerste Trans-Europ-Express reed op 2 juni 1957. Bedoeling was onder meer de concurrentie aangaan met het opkomende vliegverkeer, maar in de praktijk werden de treinen vooral gebruikt door zakenlui. De prijzen waren behoorlijk hoog, de treinen hadden uitsluitend eersteklas zitplaatsen. In 1987 werd de TEE ten grave gedragen.

