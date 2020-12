De vakbonden bij De Lijn dreigen met staken vanaf maandag 21 december, bij de start van de kerstvakantie. Ze hebben intussen een stakingsaanzegging ingediend. Aanleiding is volgens hen de aanhoudende problemen binnen de technische diensten. “Al maanden is er overleg, maar De Lijn slaagt er niet in om de problemen op te lossen”, klinkt het.

De jongste weken waren er al verschillende berichten over technische mankementen. In Gent bijvoorbeeld worden twee nieuwe Albatrostrams al maanden niet meer ingezet voor het reizigersverkeer omdat de wielbanden moeten worden vernieuwd.

Techniekers

Volgens de socialistische vakbond ACOD is het personeel van de technische diensten de manier van werken beu. “Door de reorganisatie zijn er bij de technische diensten bij De Lijn zoveel functies geschrapt dat deze niet meer in staat zijn om gestuurd te worden. Onze techniekers zijn letterlijk aan hun lot overgelaten”, klinkt het.

“Bovendien is er een falende aanlevering van wisselstukken, waardoor het verkrijgen van het juiste materieel een ware opgave is geworden. Ook de enorme administratieve last die op de werkvloer is beland, maakt het uitvoeren van de job van technieker onhoudbaar.”

“Staken niet nodig”

Er lopen gesprekken met het management, onder meer over een opwaardering van het beroep, maar de voorstellen volstaan niet voor de vakbonden.

Bij de directie bevestigt men maandag dat er al diverse gesprekken zijn geweest met de sociale partners. “Ook op zeer korte termijn staat er nog overleg gepland. De directie staat hier open tegenover”, zegt een woordvoerster. “Staken is volgens ons dan ook niet nodig.”

Het bericht Vakbonden De Lijn dreigen met acties tijdens kerstvakantie verscheen eerst op Metro.