Wie terugkeert uit gebieden die wegens de coronapandemie als ‘rode zone’ gelden, zal binnenkort weer verplicht in quarantaine moeten. Dat heeft Karine Moykens, de voorzitter van het interfederaal comité voor testing en tracing, bevestigd.

Sinds midden oktober zijn mensen die terugkeren uit een rode zone, niet langer automatisch verplicht om in quarantaine te gaan en een coronatest af te laten nemen. Sindsdien wordt er geval per geval beslist op basis van het Passenger Locator Form (PLF) – het formulier dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, verplicht moet invullen bij terugkeer – en een nieuwe ‘zelfevaluatievragenlijst’.

Maar nu worden de regels weer strenger, bevestigde Moykens. Wie vanaf 18 december terugkeert uit een rode zone, zal verplicht tien dagen in quarantaine moeten. Na zeven dagen moeten ze zich ook laten testen op COVID-19.

Telefoontje van de overheid

“We zullen nakijken of die mensen ook effectief een afspraak maken om zich te laten testen. Wie dat niet doet, zal een telefoontje van ons krijgen”, zei Moykens. Daarnaast is het de bedoeling om ook de controles op het invullen van het PLF op te krikken. “We zijn aan het bekijken hoe we er tegen 18 december voor kunnen zorgen dat het niet meer zo makkelijk is om de grens over te glippen. Er zijn besprekingen over de grenscontroles, de luchthavens en de havens.”

Nagenoeg alle landen kleuren momenteel rood op de coronakaart van de FOD Buitenlandse Zaken. Binnen Europa gelden alleen Ierland, IJsland, het grootste deel van Noorwegen, de meeste Canarische eilanden en enkele delen van het Verenigd Koninkrijk als oranje zones. Geen enkel gebied is groen. Alle reizen naar het buitenland zijn nu overigens afgeraden.

