Een wetenschapper van de Nottingham Trent University heeft een mondmasker ontwikkeld dat allerlei virussen, inclusief het coronavirus, onschadelijk maakt bij contact.

Het mondmasker werd bedacht en ontworpen door Gareth Cave. Normale maskers hebben drie lagen, maar dit heeft er vijf, waaronder een antivirale laag van nanokoper. Dat koper bevat ionen die vrijkomen als het mondmasker in contact komt met een virus en het bijgevolg sterft.

Het mondmasker werkt tegen verschillende virussen, zoals het coronavirus en de griep. Uit testen is gebleken dat gedurende een periode van zeven uur 90 procent van de virussen geëlimineerd worden.

Dubbelzijdige bescherming

Cave benadrukt dat dergelijk mondmasker erg nuttig kan zijn in de strijd tegen het coronavirus omdat het niet alleen virusdeeltjes voor 99,98 procent tegenhoudt, maar ook doodt. “De huidige mondmaskers houden het coronavirus enkel tegen, maar het virus blijft vervolgens wel op het masker zitten. Ons antiviraal masker gaat nog een stapje verder en doodt het virus meteen, langs beide kanten. Dat betekent dat zowel de drager als de mensen rondom de drager beschermd worden”, lezen we in Daily Mirror.

De mondmaskers gaan deze maand in productie en zullen in december beschikbaar worden. Vermoedelijk zal een doos van 50 mondmaskers zo’n 11 euro kosten.

New face mask that kills coronavirus could be available by December https://t.co/GhAU5BZJuS pic.twitter.com/0jHDc0x3Bw — Mirror Tech (@MirrorTech) November 17, 2020

Het bericht Nieuw mondmasker houdt virussen niet alleen tegen, maar doodt ze ook verscheen eerst op Metro.