Een nieuwe studie van de universiteit van Cardiff heeft uitgewezen dat doodgewoon mondwater met 0,07 procent van het antimicrobiële en antivirale middel Cetylpyridinium Chloride (CPC) het coronavirus binnen 30 seconden kan doden. Het gaat wel nog om voorlopige resultaten, maar de auteurs noemen hun onderzoek “veelbelovend”.

Het klinkt misschien bijna even gek als jezelf wassen met javel (iets wat absoluut valt af te raden), maar volgens een nieuwe studie van de universiteit van Cardiff is simpel mondwater een effectief bestrijdingsmiddel tegen het Covid-19-virus. De onderzoekers gebruikten mondwater van gewone merken, zoals Listerine. Die bevatten 0,07 procent Cetylpyridinium Chloride (CPC), een antimicrobieel en antiviraal middel dat het coronavirus vernietigt.

Wie meteen mondwater wil gaan hamsteren, wacht wel beter nog even. De resultaten van het onderzoek zijn slechts voorlopig en moeten nog door andere wetenschappers worden gecontroleerd. Bovendien werd het mondwater slechts in laboratoriumomstandigheden toegevoegd aan het coronavirus. Een klinische studie moet dus nog uitwijzen hoe de mondspoeling reageert op het virus in menselijk speeksel.

Speeksel

Dankzij de Cetylpyridinium Chloride (CPC), een stof die de celwand doorprikt en zo tot celdood leidt, in verschillende alledaagse merken van mondwater was volgens de wetenschappers 99,9% van de coronavirusdeeltjes binnen de 30 seconden dood.

Let wel, deze effectiviteit geldt voor proeven in een laboratorium, waar in deze studie dezelfde omstandigheden werden gecreëerd als in de neus- en keelholte van de mens. Een klinische studie bij mensen zal echter nog moeten uitwijzen of het mondwater ook zo goed reageert op menselijk speeksel dat het coronavirus bevat. Andere stoffen in onze mond kunnen de effectiviteit van het mondwater namelijk verminderen.

Het bericht Dit alledaags middeltje kan het coronavirus binnen 30 seconden doden, zegt nieuwe studie verscheen eerst op Metro.