In een nieuw advies onderstreept de Hoge Gezondheidsraad het belang van het goed ventileren van binnenruimtes om zo de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Tegelijkertijd waarschuwt de Gezondheidsraad ook voor het gebruik van haardrogers en jethanddrogers.

De Hoge Gezondheidsraad stipt aan dat, in tegenstelling tot zijn eerste advies uit mei vorig jaar, het belang van aerosolen in de verspreiding van het coronavirus niet langer betwist wordt. Daarom is binnen, naast het dragen van een mondmasker, ook een goede ventilatie cruciaal. De raad onderstreept wel dat het onmogelijk is om een ventilatiewaarde voor te schrijven waarbij het risico op besmetting onbestaande is. «Zelfs de beste ventilatie kan geen bescherming bieden tegen besmetting door nauw contact», klinkt het.

Ventileren gebeurt best met mechanische ventilatiesystemen, maar kan ook door ramen open te zetten. Wanneer recirculatie van de lucht niet kan worden uitgeschakeld, raadt de Gezondheidsraad aan om bijkomende filtratiesystemen te plaatsen.

Haardrogers

De Hoge Gezondheidsraad spreekt zich ook uit over zogenaamde luchtverplaatsingssystemen, zoals haardrogers en jethanddrogers. Die vormen namelijk ook een verhoogd risico voor de overdracht van aerosolen. Daarom moet er bij het gebruik van een haardroger op worden gelet dat die niet van de ene persoon naar de andere wordt gericht.

