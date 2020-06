De massabetoging van Black Lives Matter in Brussel op zondag was “virologisch gezien” geen goed idee. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst. Het wordt bovendien moeilijker om mensen nu nog uit te leggen dat ze afstand moeten houden. Ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, de expertengroep die ons land uit de coronacrisis moet leiden, betreurt de betoging.

“Los van hun boodschap betreur ik dat mensen met zoveel op straat zijn gekomen. Epidemiologisch zijn we hier niet klaar voor”, aldus Vlieghe over de bijeenkomst van 10.000 mensen op zondag in Brussel, die betoogden tegen racisme en politiegeweld. Vlieghe waarschuwt dat zo’n massabetogingen niet voor herhaling vatbaar zijn. “Dit is een zeer groot risico. Mogelijk zien we dit in het aantal besmettingen terug.” Ze betreurt dat mensen niet zelf de reflex hebben gehad om tijdens deze pandemie andere vormen van protest te houden en vindt het jammer dat de boodschap van de betoging nu op de achtergrond is geraakt.

Virologische ramp

Ook al droegen veel betogers een mondmasker, virologisch gezien is een massamanifestatie geen goed idee, aldus ook Van Ranst op Twitter. “Probeer nu nog maar eens aan mensen uit te leggen dat een barbecue in de tuin met 12 mensen niet mag”, aldus de viroloog. Van Ranst en Vlieghe zijn niet de enigen die de betogingen geen goed idee vinden. Vlaams minister-president Jan Jambon vindt massaprotesten als die van zondag in coronatijden “totaal onverantwoord”, zei hij op Twitter. “Als die dan nog eens in geweld ontaarden, is dat een slag in het gezicht van al wie dagelijks inspanningen levert voor onze veiligheid en gezondheid.”

Vredevol protest met slechte afloop

Tienduizend mensen namen deel aan de manifestatie. De betoging verliep zonder problemen, maar na afloop kwam het evenwel tot zware rellen en werden zelfs winkels geplunderd. De politie had zondagavond al meer dan 150 arrestaties gedaan en via camerabeelden zullen nog meer arrestaties volgen. “Nu is het aan het gerecht om streng op te treden. De Stad Brussel stelt zich burgerlijke partij en zal de relschoppers ook vervolgen met GAS boetes”, aldus Brussels burgemeester Close. De burgemeester wijst er op dat tijdens deze sanitaire crisis het evenwicht tussen het bewaren van de openbare orde, het recht op vrije meningsuiting en het beschermen van de volksgezondheid “zeer delicaat” is. “Net zoals andere wereldsteden Rome, Londen, Parijs of nog Madrid, kon Brussel, hoofdstad van meer dan 400 miljoen Europeanen, niet blind blijven voor de wereldwijde emotie die ontstaan is bij de dood van George Floyd. De 10.000 deelnemers, waarvan bijna iedereen een mondmasker droeg, hebben hun boodschap vredevol en rustig gebracht en geprobeerd zo goed mogelijk de sanitaire regels te respecteren. Na afloop van de betoging zijn een honderdtal delinquenten de politie beginnen uitdagen en de infrastructuur beginnen afbreken. Ik heb dan meteen de opdracht gegeven de relschoppers uit elkaar te drijven en hen op te pakken.” Lees ook: TikTok legt uit waarom Black Lives Matter steunen niet samengaat met homofobie (video)

