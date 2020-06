Op verschillende plaatsen in België vonden er zondagnamiddag protestacties rond ‘Black Lives Matter’ plaats. Viroloog Marc Van Ranst zag het met lede ogen aan: “Ik hoop dat het geen effect zal hebben op de epidemie”, klinkt het.

Duizenden mensen kwamen zondag op straat om te protesteren tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de Verenigde Staten. In Brussel werden rond de 10.000 deelnemers geteld, in Antwerpen bleef het bij iets meer dan duizend aanwezigen. Groepsevenementen van dat kaliber zijn echter nog steeds verboden omdat het coronavirus zo opnieuw zou kunnen uitbreken.

Gevaarlijk

Viroloog Marc Van Ranst toont begrip voor de boodschap, maar betreurt dat mensen in zulke groten getale samenkwamen. “Ik ondersteun de geest van dit protest. In normale omstandigheden had ik daar waarschijnlijk ook gestaan. Maar nu met zo veel mensen samenkomen, dat kan natuurlijk niet. Twee maanden geleden was dit dodelijk geweest, zonder twijfel. Vorige maand was dit supergevaarlijk geweest. Vandaag kunnen we ons iets meer permitteren, maar niet dit. Geen 10.000 man. Het virus is niet weg, dat tonen de cijfers van het aantal besmettingen dagelijks aan. Hier gaan zeker mensen ziek van worden, sowieso. Maar ik hoop en ik denk niet dat het een effect zal hebben op de epidemie”, vertelt hij in De Morgen.

Verkeerd signaal

Van Ranst vreest tevens dat de massabijeenkomsten een verkeerd signaal geven naar de bevolking toe. “Het is heel vervelend dat ik nu moet uitleggen dat een barbecue met elf mensen in uw tuin niet mag, terwijl er in Brussel 10.000 mensen samen stonden. Ja, we kunnen en mogen meer. Maar als iedereen die vrijheden nu maximaal gaat invullen of zelfs nog meer, dan krijgen we een groot probleem”, besluit hij.

Het bericht Marc Van Ranst over ‘Black Lives Matter’-betogingen: “Hier gaan zeker mensen ziek van worden” verscheen eerst op Metro.