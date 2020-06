Na afloop van de antiracismebetogingen op het Poelaertplein kwam het in de vooravond tot relletjes in de Brusselse Matongéwijk. Dat stelt persagentschap Belga ter plaatse vast. Ook hebben enkele relschoppers brand gesticht.

Toen enkele politiewagens bekogeld werden, kwam de politie tussen en werd een eerste charge uitgevoerd. Ter hoogte van de Naamsepoort was de Elsensesteenweg een tijdlang volledig afgesloten terwijl de politie de relschoppers verder in de wijk terugdreef. Het is niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn of arrestaties zijn uitgevoerd.

Betogers schenden coronamaatregelen in Antwerpen

Ook in Antwerpen en Gent vonden vandaag antiracismemanifestaties plaats. Daar was geen toelating voor, maar de politie liet betijen zolang de actievoerders zich aan de geldende coronamaatregelen hielden. In Antwerpen moest de politie ingrijpen toen een deel van de actievoerders waren samengekomen op de Groenplaats en zich niet aan de social distancing-regels hielden.

De initiële ‘Black Lives Matter’-actie, een reactie op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, bestond uit een sit-in. Daarbij werd de afstandsregel goed gerespecteerd.

De actie op het Steenplein verliep rustig, maar na de manifestatie was er een grote groep die zich bleef ophouden op de Groenplaats, zegt de Antwerpse politie.

“Gezien de tolerantiegrens rond het niet respecteren van de social distancing ruim overschreden werd, hebben we afgeroepen dat iedereen de plaats moest verlaten”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns, “gezien we anders in het belang van de volksgezondheid moeten ingrijpen.” Een 100- à 150-tal personen ging daar niet op in. Zij werden ingesloten en overgebracht naar het politiegebouw aan de Noorderlaan voor identificatie. Ze mogen een GAS-boete verwachten wegens het niet naleven voor de coronamaatregelen. Bij de minderjarigen worden de ouders opgebeld.

