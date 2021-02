Het zit er bovenhands op tussen viroloog Marc Van Ranst en gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Die tweette dat Van Ranst zich moet schamen voor wat er zich in onze woonzorgcentra afspeelt. Van Ranst pikt die kritiek niet.

Siegfried Bracke (67) verwees vanmorgen op Twitter naar ‘Iedereen Beroemd’, waarin een bewoner van een woonzorgcentrum getuigde over eenzaamheid. “De mooiste zin van vandaag gehoord in ‘Iedereen Beroemd’. Man van 91. ‘Ik heb een vriendin, Yolande, maar ik heb die spijtig genoeg al een jaar niet gezien. Ze woont in een ander woonzorgcentrum’. De #Groot#Viroloog moet onder de grond kruipen van schaamte”, tweette hij. Met die laatste zin doelde hij allicht op viroloog Marc Van Ranst.

Politieke beslissing

De tweet lokte heel wat reacties uit bij zijn volgers. Sommigen vonden de kritiek onterecht. “Ik vond het vooral zo mooi omdat de man niemand iets verweet…” en “Een viroloog geeft advies, politiek maakt de beslissing. Maar dit wist u al natuurlijk”, lezen we onder meer.

Tendentieuze zever

Van Ranst was allerminst gediend met de kritiek en uitte zijn ongenoegen in een reactie op de tweet. “Meneer Bracke, leg eens haarfijn uit waarom ik onder de grond van schaamte zou moeten kruipen omwille van bezoekrestricties in de WZC (waar ik niets mee te maken heb). Ik ben uw tendentieuze zever waarmee u al maandenlang mensen poogt tegen mij op te zetten spuugzat, kerel”, klinkt het.

Daarop antwoordde Bracke erg kort: “Kerel… Mijnheer de Kerel aub!”, reageert hij.

Ook dat antwoord zorgde voor een stroom van reacties. “U kan ook met argumenten antwoorden, meneer Bracke. Of heeft u die niet?”, is de algemene teneur.

