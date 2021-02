Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag bleef tussen 11 en 17 februari net onder de 120. Er waren gemiddeld 119 nieuwe opnames per dag, of een daling met 6%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het dashboard van Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt verder, naar gemiddeld 1.792 per dag, of een daling met 18%.

In de Belgische ziekenhuizen liggen vandaag 1.625 coronapatiënten. Dat is wel een stijging, met 2%. Op intensive care liggen 315 mensen, en dat is ook een stijging (met 1%).

Tussen 8 en 14 februari waren er gemiddeld dus 1.792 nieuwe besmettingen. Dat brengt het totale aantal gevallen in ons land op 743.882.

Overlijdens

Het aantal overlijdens lag tussen 8 en 14 februari op gemiddeld 39,6 per dag, een daling met 8%. In totaal eiste de coronapandemie in ons land daarmee al 21.793 mensenlevens.

Testen

Er werden de voorbije zeven dagen ruim 42.000 testen uitgevoerd, een daling met 16%. De positiviteitsratio ligt op 5,1% (-0,1%), de R-waarde blijft net onder 1 hangen en bedraagt donderdag 0,97.

