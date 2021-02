De huisarts uit Ouwegem die mogelijk 100 patiënten besmette terwijl hij zonder mondmasker (of het mondmasker onzorgvuldig droeg) consultaties deed, is vrijgesproken wegen gebrek aan bewijs. “Hij heeft enorm geleden en is 10 kilogram vermagerd van miserie”, klinkt het.

De 68-jarige huisarts Leon G. zou in oktober meerdere patiënten behandeld hebben terwijl hij geen mondmasker droeg of het mondmasker verkeerd opzette. Toen hij positief testte, zorgde dat voor heel wat paniek bij zijn patiënten. Later bleek dat 7 patiënten ook positief hadden getest op het coronavirus.

Blijven werken in afwachting van resultaat coronatest

Van zodra hij wist dat hij besmet was, heeft hij zijn praktijk gesloten. Toch zijn heel wat patiënten verontwaardigd door het feit dat hij bleef doorwerken in afwachting van het resultaat van zijn coronatest. “Nadat hij zich tijdens het weekend slecht had gevoeld en mogelijk enkele symptomen ervaarde, heeft hij zich op maandag laten testen. Woensdag had hij het resultaat gekregen en onmiddellijk daarna, vanaf donderdag dus, heeft hij zijn praktijk gesloten. Hij heeft in die dagen 95 patiënten gezien en daarvan bleken er nadien 7 positief waarvan 3 eerder al positief testten. Mijn cliënt erkent hierbij zeker dat hij onzorgvuldig is geweest, maar maak er alstublieft geen schurk van. Als huisarts stond hij tijdens de coronacrisis constant in de vuurlinie. Het is ook zo dat hij besmet is geraakt”, vertelt zijn advocaat in Het Nieuwsblad.

Aangedampte bril

De advocaat nuanceert tevens waarom zijn cliënt zijn mondmasker soms niet droeg. “Wat het niet dragen van het mondmasker in zijn praktijk betreft, wil ik erop wijzen dat zijn patiënten er wel een droegen. En tijdens huisbezoeken kan het inderdaad zijn dat hij het mondmasker dat hij toen wel droeg bij bloed trekken of het luisteren naar een hartslag met zijn stethoscoop even naar beneden trok om te vermijden dat zijn bril zou bedampen en hij hierdoor niet genoeg zou zien om de nodige vaststellingen te kunnen doen”, klinkt het.

Gebrek aan bewijzen

De arts werd gisteren vrijgesproken wegen gebrek aan bewijs, al werd hem duidelijk gemaakt dat hij onvoorzichtig te werk is gegaan. Leon G. en zijn vrouw reageerden zichtbaar aangeslagen, maar waren opgelucht. Volgens de vrouw heeft haar man “enorm geleden en is hij 10 kilogram vermagerd van miserie”, lezen we.

