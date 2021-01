De 136ste betrapping voor zwartrijden is een man uit Dilbeek zuur opgebroken. Hij stond voor de politierechter die begrip had voor de moeilijke situatie van de man, maar hem wel een stevige werkstraf en zelfs een stationsverbod oplegde.

“Mijn cliënt beleefde een moeilijke jeugd”, vertelde de advocaat van D.B. aan de politierechter in Halle. “Op zijn zestiende werd hij buitengezet door zijn moeder. Hij zocht zijn vader op die hij niet kende en pendelde een hele tijd met de trein tussen Ath en Anderlecht, waar zijn vader woonde. Zelf had hij geen geld en zijn vader gaf hem ook niets, waardoor hij steeds reisde zonder ticket. Na zijn schoolperiode werd hij dakloos en moest hij van opvanghuis naar opvanghuis verhuizen. Het is zelfs in die periode dat hij de meeste overtredingen beging.”

“Leven in handen genomen”

“inds vorig jaar is hij een andere weg ingeslagen”, vervolgde de advocaat. “Met de hulp van het OCMW woont hij zelfstandig op een appartementje. Hij heeft zijn leven in handen genomen. Er zat zelfs een job in, maar omdat hij geen Nederlands kent, wilden ze hem niet aanwerven. Daarom volgt hij nu een cursus Nederlands. Omdat hij bijna negentigduizend euro aan schulden heeft openstaan, zit hij intussen wel in collectieve schuldenregeling.”

Blanco strafregister

“Ik hou rekening met de omstandigheden en met de houding van D.B.”, klonk het bij jeugdrechter Johan Van Laethem. “Het speelt in zijn voordeel dat hij ondanks alles nog steeds een blanco strafblad heeft.” D.B. kreeg uiteindelijk een werkstraf van 136 uur. De politierechter besloot als extra maatregel een stationsverbod uit te spreken. D.B. mag zich een jaar lang niet meer vertonen in een treinstation van de NMBS.

Het bericht Zwartrijder krijgt stationsverbod na 136 (!) betrappingen verscheen eerst op Metro.