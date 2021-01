Vergeet Justin Bieber en Crocs en andere bijzondere samenwerkingen uit het verleden. Met de collaboratie tussen ice tea-merk AriZona en Adidas is een nieuw hoogtepunt bereikt. Het resultaat: de Superstar-schoen van Adidas gedoopt is in een AriZona-jasje. Wij zijn alvast fan.

De iconische sneaker van de Duitse schoenenfabrikant bevat dezelfde turquoise kleur als de ice tea-blikjes van AriZona. Daarop zijn roze kersenbloesems afgebeeld in combinatie met witte vetersn.

‘Have an Iced Day’

Beide merken zijn op een creatieve manier in het schoeisel verwerkt; het woord ‘AriZona’ staat op de zool terwijl ‘Adidas’ op de lip te vinden is. En als kers op de taart is de sneaker voorzien van AriZona’s bekende slogan ‘Have an Iced Day’.

Voor de geïnteresseerden: de sneakers zijn vanaf 4 februari verkrijgbaar via de website van Adidas.

