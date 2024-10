Riool verstopt? Dan is dit wat je moet doen

Ben jij je handen aan het wassen en merk je dat het water wat moeizaam wegloopt? Dan is de kans vrij groot dat je te maken hebt met een verstopping. In de meeste gevallen is dit prima op te lossen en zit het in de ‘zwanenhals’, maar mocht dit niet de oplossing zijn, dan is de kans groot dat het riool verstopt zit.

Helaas ontkom je er dan niet altijd aan om een bedrijf in te moeten schakelen. Omdat je toch regelmatig spookverhalen hoort over allerlei hoge kosten, is het belangrijk te kiezen voor een betrouwbaar bedrijf voor je riool ontstoppen en het liefst een bedrijf bij je in de buurt. Gelukkig zijn er ook een hele hoop dingen die je zelf kunt doen, voordat je een bedrijf hoeft in te schakelen. Daarom willen we graag een aantal tips met je delen, voor het geval je hier tegenaan loopt.

Achterhalen van de oorzaak

Een verstopt riool kan verschillende oorzaken hebben. Vaak komt het door ophoping van vet, haren, toiletpapier of andere materialen die niet goed afbreken in het riool. Deels ben je hier dus ook zelf voor verantwoordelijk en is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Voorkomen is namelijk beter dan het probleem te moeten oplossen. Zo kun je bijvoorbeeld periodiek een rioolreiniger gebruiken om alle vuil mee weg te spoelen, maar lukt dit niet, dan zal je het toch echt anders aan moeten pakken. Helaas is het niet altijd mogelijk om de oorzaak te achterhalen en wil je vooral dat het snel wordt opgelost.

Zelf ontstoppen

Heb je het gevoel dat het water eigenlijk nog prima wegloopt, maar niet zo snel als voorheen? Dan kun je vaak prima zelf aan de slag. Wat we namelijk vaak zien, is dat de Sifon, ook wel zwanenhals genoemd, verstopt zit. In dat geval is het zaak om deze los te halen en te kijken wat er allemaal uitkomt. We kunnen je alvast verklappen dat dit geen pretje is, dus zorg ervoor dat je handschoenen aantrekt en een grote emmer hebt om eronder te zetten. Omdat het niet altijd nodig is om de boel los te halen, kun je ook eerst beginnen met een onstoppingsveer (te huren bij een bouwmarkt) of de boel door te spoelen met soda en azijn.

Inschakelen van een bedrijf

Merk je dat al je inspanningen er niet voor hebben gezorgd dat het water weer goed wegloopt? Dan zit er maar één ding op en dat is het inschakelen van een bedrijf. Een loodgieter kan met speciale apparatuur de exacte locatie van de verstopping vinden en deze oplossen. Belangrijk is alleen wel om niet zomaar met een bedrijf in zee te gaan, maar goed te kijken naar bijvoorbeeld ervaringen van anderen en ook vooraf een prijs af te spreken. Nu kan het wel zo zijn dat een loodgieter tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ineens tegen een ander probleem aanloopt, waardoor de kosten op kunnen lopen. Dus houd er wel rekening mee dat de prijs die wordt gegeven, vaak een indicatieve prijs is.