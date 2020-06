Het is officieel, de terrasjes zijn sinds maandag weer open. Tot grote vreugde van de horeca, die eindelijk weer ademt. Er moesten wat aanpassingen worden gedaan om de social distancing te respecteren en het weer was deze week vrij grillig, maar wat telt is dat de Belgen eindelijk hun terrasje weer hebben. En dat doet deugd!

We hebben tot juni en fase 3 van de exit moeten wachten om weer op een terras te kunnen gaan zitten. Het coronavirus was een mokerslag voor de horecasector, die zware klappen kreeg door de gezondheidsmaatregelen van de regering. Eigenaars van bars en restaurants keken dan ook reikhalzend uit naar de versoepeling van die regels. Maandag opende – ondanks het grijze weer – ongeveer 80% van de zaken opnieuw de deuren voor hun dolenthousiaste klanten.

«Het was ondenkbaar dat ik maandag geen pintje zou gaan pakken op de hoek van mijn straat», zegt Alexandre, een jonge vastgoedmakelaar. «Het was triestig om elke dag langs een gesloten bar te wandelen, dus voor mij was het een symbolische daad om er iets te gaan drinken van zodra dat weer kon. Ik ben de eigenaar tijdens de lockdown vaak tegengekomen op straat en had hem dat beloofd.»

Sophie Wilmès verzekerde trouwens dat ze dat ook zou doen: «Acht Belgen op tien zijn van plan om van bij de opening weer terug op café of restaurant te gaan, zo blijkt uit een enquête van Edenred. En ik zal er daar één van zijn. Maandag zit ik op restaurant, al was het maar als teken van steun.»

Maatregelen voor een veilige start

Zowel voor klanten als professionals gaat deze heropening gepaard met uitzonderlijke maar begrijpelijke hygiënemaatregelen. Je moet de social distancing respecteren, je verplaatsingen in de zaak zoveel mogelijk beperken en liefst contactloos betalen. Overal geldt een sluitingsuur om 1 uur ’s nachts en er mogen maximum tien personen aan een tafel zitten. Uitbaters en personeel moeten een mondmasker dragen en erg voorzichtig zijn wat betreft de hygiëne van de tafels, het bestek en de opgediende producten.

Maar die strenge regels lijken de klanten allerminst af te schrikken. «Eerlijk gezegd verandert het nauwelijks iets aan de manier waarop we eten en drinken. Iedereen begrijpt het belang van deze maatregelen en we zien dat er een algemene goodwill ontstaat», vertelt Romain, verkoper in een sportwinkel, met een Westmalle Tripel in de hand.

Een gewonde sector

De sector is de afgelopen maanden onvermijdelijk geplooid, maar nooit gebroken. Heel wat zaken organiseerden een takeawaydienst om toch iets te verdienen in deze moeilijke periode. «Om het hoofd boven water te houden, hebben we beslist om de bieren op ons menu thuis te leveren», zo stond te lezen op de Facebookpagina van Live Central Park, een bar aan de rand van het Brusselse Josaphatpark.

Het is trouwens op de social media dat het ‘verzet’ van bij het begin van de lockdown werd georganiseerd. Een groep studenten lanceerde toen een pagina om restauranthouders te helpen. «Het was voor ons ondenkbaar om de restaurants niet te steunen in deze moeilijke tijd. We hebben alle zaken die dat wilden per regio opgelijst op Facebook. Zo konden ze een takeawaydienst organiseren om toch wat klanten te hebben», zegt Marie Frère, die het project lanceerde. In eerste instantie was het initiatief alleen bedoeld voor de horeca, maar het groeide uit tot een hulppagina voor burgers in de strijd tegen het coronavirus.

Het ergste is waarschijnlijk achter de rug voor de horecasector, die aan zijn herstel begint met de steun en het enthousiasme van de Belgen om stilaan terug te keren naar een normaal leven. Nachtclubs en concertzalen wachten nu ongeduldig op hun beurt, net als alle feestvarkens en muziekfans in het land!

Sébastien Paulus

Het bericht Zo beleven de Belgen de opening van de horeca verscheen eerst op Metro.