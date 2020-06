Wie al een tijdje in een vaste relatie zit, weet vast dat het niet makkelijk is om na al die jaren nog even veel zin in seks te hebben. Je aanvankelijke verliefdheid heeft plaats gemaakt voor liefde. En dat is mooi, maar je libido heeft er wel onder te lijden. Nochtans is er een manier waarop je na al die jaren toch nog een gezonde zin in seks kan bewaren.

Hoewel liefde voor elkaar onontbeerlijk is voor een stabiele relatie, kan diezelfde liefde je seksleven de das om doen. Met alle gevolgen van dien. Gelukkig zou er een oplossing bestaan voor dat probleem. Je seks- en gevoelsleven gescheiden houden, zou je libido namelijk een boost geven.

Seks vs. emoties

Het zijn wetenschappers van de Norwegian University of Science and Technology die onderzoek voerden naar het fenomeen. Hun resultaten werden gepubliceerd in Evolutionary Behavioral Sciences en duiden op het belang om seks en gevoelens gescheiden te houden. In heteroseksuele relaties zouden mannen maar liefst drie maal meer aansporen tot seks dan hun vrouwelijke partner, maar wanneer de vrouw het initiatief neemt, zijn de resultaten een stuk efficiënter. Vooral wanneer ze het onderscheid maken tussen de seksuele en emotionele aspecten binnen hun relatie.

Passie

Uit hetzelfde onderzoek blijkt verder dat fantaseren over een derde persoon de passie binnen een langdurige relatie niet ten goede komt. Hoe meer een van beide partners denkt aan iemand anders, hoe minder goed het seksleven blijkt te zijn. Wat dan wel de sleutel tot succes is? Passie. Dat zou volgens de onderzoekers de enige indicator zijn voor een bloeiend seksleven.

