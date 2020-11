Wil je minder frisdrank drinken maar word je niet blij van flets kraantjeswater? Check dan eens air up, deze nieuwe Duitse start up is er namelijk achter gekomen hoe je puur water toch een smaakje kan geven. Het lijkt tovenarij, maar hun nieuwe dranktechnologie is gebaseerd op een neurologisch trucje: retronasaal ruiken via de mond. Retronasaal watte?

Het bedrijf ontwikkelde met behulp van een nieuwe dranktechnologie een waterfles waardoor onze zintuigen je drinkwater een smaakje geven. Het belangrijkste onderdeel van de fles is de zogenaamde geurpod met geparfumeerde lucht, gemaakt van 100% natuurlijke aroma’s. Via deze verwisselbare geurpods stroomt er lucht door de keel naar de neus zodra je een slok water drinkt, waardoor het lijkt alsof het water een smaakje heeft. Het water dat je gebruikt, is nochtans gewoon kraantjeswater, of het nu plat of bruisend is.

“Veel mensen weten niet dat 80% van onze smaak daadwerkelijk wordt veroorzaakt door geur”, zegt productontwikkelaar en oprichter Lena Jüngst. “Dit kan ook ons reukcentrum in de neus bereiken via de keel. Het is een heel natuurlijk proces dat eigenlijk erg vergelijkbaar is met de aroma’s van voedsel bij het kauwen.”

Duurzaam alternatief

Niet alleen gezondheid, maar ook duurzaamheid staat bij de startup hoog op de agenda. “We willen het overmatige gebruik van suiker in de vorm van frisdrank verminderen en tegelijkertijd plastic en CO2-uitstoot besparen”, gaat Jüngst verder. “We willen het drinken van water stimuleren als dé manier om beter voor ons lichaam te zorgen. De drinkfles heeft 25 tot 50 keer minder plastic nodig dan een liter smaakdrankjes. Tegelijkertijd vermindert het CO2-uitstoot doordat het aanschaffen van flesjes frisdrank niet meer nodig is.”

De fles is gemaakt van BPA-vrij tritan en het mondstuk is gemaakt van de voedselveilige siliconen die ook in fopspenen worden gebruikt. Maar wat met de geurpods? Die zijn 100% recycleerbaar en de aroma’s zijn 100% natuurlijk.

Op de website kan je zowel de waterflessen als verschillende smaakjes kopen, van klassiekers zoals mandarijn en cola, tot ‘speciallekes’ zoals komkommer en ijskoffie.

