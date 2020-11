Facebook heeft aangekondigd dat het na lang zeuren zijn donkere modus ook voor mobiele apparaten gaat uittesten. Enkele gelukkige Facebook-gebruikers zullen nu al gebruik kunnen maken van de langverwachte functie, die je hoofdpijn bespaart en batterijduur oplevert.

Na de desktopversie komt een ook een donkere modus voor Facebook op mobiel. Dat spannende nieuws mocht technologieblogger Jane Manchun Wong bekendmaken op Twitter. Let wel, het gaat om een test. Dat wil zeggen dat nog niet iedereen gebruik kan maken van de donkere modus. Als de test goed gaat, zal de functie waarschijnlijk binnenkort beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

Het is niet duidelijk bij welke groep gebruikers Facebook zijn donkere modus juist uittest, maar zowel iOS als Android-gebruikers behoren tot de gelukkigen. Wil je testen of jij erbij bent? Ga naar het menu in de rechterbovenhoek van de Facebook-applicatie, en vervolgens naar ‘Instellingen en privacy’. Daar zal je al dan niet een ‘Donkere modus’-optie zien staan, die je af en aan kan zetten door een schuifknopje.

Facebook is publicly testing Dark Mode! You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Goed voor je batterij en je hoofd

Het is mogelijk dat je Facebook-app automatisch naar donkere modus gaat wanneer je je smartphone in het algemeen in donkere modus hebt gezet. En we begrijpen dat je dat zou doen, want een donkerder scherm brengt heel wat voordelen met zich mee.

Niet alleen gaat je batterij langer mee omdat het scherm van je smartphone minder licht moet produceren, ook je ogen hebben er deugd van. Fel wit licht is namelijk vermoeiend voor je ogen en kan hoofdpijn veroorzaken. Ook menen veel wetenschappers dat blauw licht, dat minder wordt uitgestraald door een donkerder scherm, nefast is voor je slaapkwaliteit.

Ten slotte is een donkere modus ook veel discreter. Tijdens een saaie scène in de cinema je Facebook checken zal je met donkere modus heel wat minder boze blikken opleveren.

