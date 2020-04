Waar je in het verleden nog een muntje in een gokkast moest gooien waarna je aan de hendel kon draaien om de jackpot te winnen kan dit tegenwoordig ook gewoon op het internet. Het is dus helemaal niet meer nodig om naar een café te gaan. In plaats daarvan kan je gewoon geld winnen vanaf je eigen bank. Hieronder vind je een paar van de leukste klassieke gokkasten die HEXCasino voor je uitzocht.

Hot Chance

Hot Chance is een online gokkast dat in totaal 5 rollen en 5 lijnen heeft waarmee je kunt spelen. De maximum payout van het automaat is x750. Dit houdt in principe in dat je 750 keer de inzet kunt winnen, wat logischerwijs de jackpot is. De betaalde combinaties in Hot Chance zijn de rijen van symbolen die achtereenvolgens geplaatst zijn op de actieve lijnen. Drie iconen maken een combinatie, met de kleinere hoeveelheid wordt geen rekening gehouden. Hierdoor is Hot Chance eenvoudig om te gebruiken, maar toch ook wel spannend.

Mystery Joker

Daarnaast zou je er ook voor kunnen kiezen om een gokje te wagen op een Mystery Joker machine. Dit is tevens online gokkast met 5 rollen en 5 lijnen. De maximale winst die je kunt behalen op zo’n automaat is maar liefst 602 duizend euro. Daarnaast zijn er ook nog gratis draaibeurten en scatters aanwezig. Hetzelfde geldt voor bonusronden waarbij je gratis draaibeurten en directe winsten kunt krijgen. Mystery Joker is ontwikkeld door Play’n Go, wat gebaseerd is in Växjö. Växjö is een plaats in het zuiden van Zweden.

Supertron

Een andere mogelijkheid voor het spelen op een klassiek gokkast bij een online casino is Supertron. Dit is ontwikkeld door de software developer Simbat. Simbat staat bekend voor het produceren van gokkasten die eenvoudig en snel gespeeld kunnen worden. Bovendien zijn ze gratis te spelen, maar ook voor het echte geld. Supertron heeft de looks van een ouderwets fruitautomaat, maar dan natuurlijk online. Desondanks geeft het een nostalgische vibe. Dit komt onder meer doordat Supertron gebruik maakt van fruitsymbolen op drie rollen met één winlijn.