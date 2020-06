“Heb je al gezien hoeveel Marie is bijgekomen tijdens de lockdown?” “Ik heb gehoord dat de baas slaapt met iemand van bureau, weet jij met wie?” We roddelen wat af op een week. Slecht spreken over een ander lijkt deel uit te maken van onze natuur, maar hoeveel roddelen we nu eigenlijk op een dag?

Wetenschappers van de universiteit van Californië stelden zich dezelfde vraag en besloten om op onderzoek uit te gaan. Ze luisterden twee tot vijf dagen lang naar de conversaties van 467 vrijwilligers en kwamen zo te weten dat roddelen een grote rol speelt in ons dagelijks leven.

Sociaal bindmiddel

De resultaten van hun onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad Social Psychological and Personality Science en toonden aan dat er maar liefst drie soorten roddels bestaan. Sommige zijn neutraal/observerend, andere positief/flatterend en nog andere negatief/kwaadbedoeld. Vooral jongeren zouden zich wagen aan negatieve roddels en – in tegenstelling tot wat men weleens beweert – de wetenschappers constateerden geen verschil tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld genomen zouden we maar liefst 52 minuten per dag roddelen. Het grootste deel daarvan (75%) bestaat uit neutrale opmerkingen, 15% is negatief van toon en 10% positief. We hebben het daarbij vooral over kennissen en een stuk minder over beroemdheden. En hoewel roddelen al snel wordt gezien als iets negatief, speelt het fenomeen een belangrijke rol in onze maatschappij. Niet alleen is het sociaal controlemiddel, maar bovendien brengt het ons als individuen dichter bij elkaar. Laat je dus vooral lekker gaan, maar probeer om niet te veel slecht te spreken over een ander!

Het bericht Zoveel tijd besteden we dagelijks aan roddels verscheen eerst op Metro.