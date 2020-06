Proficiat, je bent gaan sporten! Maar wat doe je nadien? Gewoon wat in je zetel gaan liggen of nog in je sportkleren rondhangen, is alvast geen goed idee. Blijven bewegen en een gezonde snack eten is veel beter. Ontdek snel alle tips voor een perfect post work-out.

Na je training ben je meestal opgelucht: “Yes, het is me weer eens gelukt om te gaan sporten” of “Joepie, ik heb mijn doelen bereikt”. Goed zo, maar het is ook belangrijk om na te denken wat je na het sporten zal doen. De foute handelingen kunnen ervoor zorgen dat je spieren niet goed zullen herstellen of dat je misschien ziek zal worden. Om die negatieve gevolgen te voorkomen, geven we je een aantal cruciale tips.

Doe andere kleren en schoenen aan

Het is van groot belang dat je na je work-out meteen iets anders aantrekt, ook al zweet je super hard. Je sportkledij bevat bacteriën waardoor je bijvoorbeeld sneller verkouden of ziek kan worden. Het maakt niet zoveel uit of je nu meteen gaat douchen of in bad gaat, maar een proper T-shirt is wel essentieel voor een goede circulatie en het houdt je spieren warm en soepel. Daardoor zal je sneller herstellen.

Doe ook, zeker na het lopen, andere schoenen aan na de training. Let er wel op dat je schoeisel een harde zool heeft zodat je voeten nog goed ondersteund blijven. Mensen met lange benen en voeten moeten hier extra aandacht aan besteden om hun spieren niet te veel te belasten.

Wees niet lui maar ook niet te ijverig

Je hebt gesport, je bent moe en je gaat meteen in de zetel liggen om bijvoorbeeld wat tv te kijken. Niet doen! Daardoor zal je niet goed kunnen herstellen van je work-out. In beweging blijven met een lichte activiteit, zoals rekoefeningen, rustig rondlopen of achter je bureau staan, is noodzakelijk. Als je ’s ochtends bent gaan sporten en je daarna veel moet zitten op je werk, doe dan steunkousen aan om te vermijden dat het bloed naar je onderbenen zakt.

Je moet dus blijven bewegen na het sporten, maar dat betekent niet dat je nog zware inspanningen mag doen. Dat is ook weer niet goed, want dat kan er voor zorgen dat je je spieren forceert waardoor je een blessure zal krijgen. Het maakt trouwens niet uit of je nu een zware of een lichte work-out achter de rug hebt. Een goed herstel blijft belangrijk om letsels te voorkomen en om ervoor te zorgen dat je volgende trainingen even succesvol zijn. Hang dus niet de stoere bink uit en geef je lichaam voldoende aandacht.

Eet en drink iets gezond na de training

Sporten is gezond, maar je moet ook de juiste vitaminen binnenkrijgen. Probeer om na de training binnen de 20 tot 30 minuten iets te eten en te drinken. Zorg ervoor dat je snacks voldoende eiwitten, een beetje vet en koolhydraten bevatten. Een stuk fruit, een potje yoghurt of enkele sneetjes volkoren brood zijn een aantal goede voorbeelden.

