Kies je ervoor om als vegan door het leven te gaan, dan zijn er een aantal ingrediënten die je altijd in huis moet hebben. Uiteraard hoort je koelkast gevuld te zijn met verse groenten en fruit, maar die laten we even links liggen. We hebben het hier over ingrediënten waarmee je je voorraadkast helemaal kan vullen en die overal bij passen.

Gedroogde noten en fruit

Wil je extra smaak geven aan je gerechten, dan zijn gedroogde noten en fruit een ideale oplossing. Je kan ze toevoegen aan je granola, verwerken in pastagerechten, gebruiken als smaakmakers in smoothies… De mogelijkheden zijn haast eindeloos en je kan zo creatief uit de hoek komen als je zelf wil. Bovendien vormen ze een perfect tussendoortje als je liever geen koekjes of andere zoetigheden nuttigt.

Havermout

We kennen havermout vooral als een warm ontbijtpapje, maar de granen zijn voor allerlei doelen inzetbaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van banaan-havermout pancakes? Of havermoutkoekjes? Of huisgemaakte granola? Je kan de vlokken bovendien zelf vermalen tot bloem om ermee te bakken of havermelk maken door water toe te voegen en het goedje nadien te filteren.

Plantaardige melk

Vind je zelf havermelk maken wat te veel gedoe? Geen nood, er zijn tegenwoordig heel wat plantaardige alternatieven voor melk te vinden in de winkelrekken. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur, dus het is belangrijk om te ontdekken welke melk je zelf verkiest. Hazelnootmelk is bijvoorbeeld erg lekker in je koffie, terwijl havermelk net neutraler is en dus makkelijk inzetbaar in veel gerechten. Maar je hebt natuurlijk ook rijstmelk, sojamelk, amandelmelk… Een voorraadje hiervan inslaan is altijd handig.

Olijfolie

Als vegan is koken met boter uit den boze, dus een alternatief voorzien is noodzakelijk. Olijfolie is bij ons al sterk ingeburgerd en gelukkig kan je die ook als vegan zonder problemen gebruiken. Zorg ervoor dat je altijd genoeg in huis hebt, want of je nu een slaatje eet of een lekkere vleesvervanger wil bakken in de pan: olijfolie is je beste vriend.

Peulvruchten

Als je geen vlees eet, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je op een andere manier voldoende eiwitten binnenkrijgt. Peulvruchten zijn in dat geval perfecte vervangers en er zijn heel wat mogelijkheden: kikkererwten, rode bonen, witte bonen, linzen… Al dit lekkers is in blik verkrijgbaar, maar voor de zerowasters onder ons is de gedroogde versie een betere uitkomst. Let er in dat geval wel op dat je de peulvruchten vaak een nachtje in water moet laten weken vooraleer je ze kan gebruiken.

