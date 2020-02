We hebben allemaal wel een eigen recept voor pastasaus, maar het ene recept is het andere niet. Soms heb je nu eenmaal nood aan een ‘geheim’ ingrediënt om je saus naar een hoger niveau te tillen. En als we de Britse warenhuisketen Sainsbury’s mogen geloven, voeg je in het vervolg maar beter wat koffie toe aan je pasta.

Pastasaus maken, is helemaal niet moeilijk. Een beetje tomatensaus, groentjes en eventueel wat vlees en je tovert binnen de kortste keren een lekkere maaltijd op tafel. Maar er is een verschil tussen lekker en overheerlijk.

Koffie

Sainsbury’s gaat met haar Little Twist-campagne op zoek naar kleine toevoegingen aan gerechten die een groot verschil kunnen maken. Een van de opvallendste trucjes die de revue passeerden, is wellicht het toevoegen van koffie aan je pastasaus. Het volledige recept vind je op de website, maar het komt erop neer dat je een theelepel oploskoffie aan je klassieke bouillon toevoegt om wat meer pit te geven aan je saus. Klinkt misschien bizar, maar als we Sainsbury’s mogen geloven, mag het resultaat er wezen.

Het bericht Dit geheime ingrediënt geeft een boost aan je pastasaus verscheen eerst op Metro.