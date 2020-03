Het nieuwe coronavirus heeft de modesector in zijn grip. De pandemie wordt afgebeeld op de catwalks door middel van mondmaskers, maar zorgt tegelijkertijd voor grote verliezen in de sector.

Het design gezichtsmasker, onlangs gedragen door Yana Rudkovskaya – de vrouw van de voormalige kunstschaatsster uit Rusland, Evgeni Plushenko -, tijdens het Chaneldéfilé in Parijs leidde tot controverse op sociale media. Verschillende Fashion Week-evenementen in dezelfde stad werden geannuleerd vanwege het coronavirus, terwijl Armani in Milaan een modeshow organiseerde zonder publiek. Niet veel later werd Italië het land met de meeste dodelijke slachtoffers na China.

Zowel Italië als China zijn heel belangrijke landen voor de mode-industrie. Niet alleen voor productie en distributie, maar ook voor consumptie. Chinezen zijn grote fan van luxemerken. Vorig jaar waren ze verantwoordelijk voor 40% van de aankopen van luxueuze modemerken. Samen gaven ze 305 miljard dollar uit, aldus Jefferies Group. De modesector is dus sterk afhankelijk van de Chinese fashionista’s, alsook van de werkkrachten en scheepvaart. Maar los van het feit dat mensen minder geld uitgeven aan kleren, wat is nu eigenlijk de invloed van het coronavirus op de mode-industrie wereldwijd?

Mode in quarantaine

“De modemerken die hun productie in China hebben, worden zwaar getroffen door de quarantainemaatregelen. Ook laten sommige landen geen pakjes meer binnen uit China. De industrie zal dus twee of drie seizoenen de gevolgen voelen, als de pandemie kan worden ingeperkt tenminste. Ook modehuizen in Italië zijn gesloten en veel landen zullen geen verzendingen uit het land van de mode willen ontvangen’, aldus Fabian Hirose, consultant van luxemerken zoals Burberry, Alexander McQueen, Fendi en Valentino.

Vooral fast fashion leidt onder de gezondheidscrisis, omdat daar de collecties snel vernieuwd moeten worden. Online shops ontsnappen echter niet aan de crisis. Zij mogen dan wel openblijven, maar zullen hun bestellingen niet op tijd ontvangen.

Deze catastrofe staat in schril contrast met sociale media en de catwalks, die het coronavirus een humoristische twist geven. Influencers en ontwerpers die zich hieraan wagen, worden beschuldigd van een gebrek aan empathie en de verspreiding van foute informatie.

“Hoe kom ik stijlvol voor de dag tijdens een epidemie?”

Zo luidde de titel van een weinig subtiel artikel van het Britse magazine Tatler. Het stuk beschrijft de ‘anti-pollution-masks’ die voorbije seizoenen al bij modehuizen Margiela en Gareth Pugh te zien waren en waar recent ook Balenciaga en Marine Serre zich aan waagden. Het fenomeen is echter niet nieuw: “pollution chic” ging al over de tongen tijdens de Beijing Fashion Week in 2014. Maar mode komt vandaag de weg niet meer weg met zulke frivoliteiten. Misschien omdat de gezondheidscrisis plots een wereldwijd probleem werd? Bella Hadid en andere influencers werden zelfs ernstig bekritiseerd omdat ze design mondmaskers promootten. Volgens de webshop Lyst is de vraag naar zulke luxueuze maskers sinds januari met 147% gestegen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bella (@bellahadid) op 23 Feb 2020 om 12:00 (PST)

“Door sociale druk heeft mode veel macht”, aldus Hirose. “Het vertaalt wat er in de wereld gebeurt en gebruikt het als marketingstrategie. Als het gaat om onze gezondheid, wordt er zo onnodige paniek verspreid. Volwassenen beseffen misschien dat een model met een Balenciaga-mondmasker te ver gaat, maar tieners die naar haar opkijken, lopen zo in de val.”

Bron: MWN

Het bericht Mode in tijden van corona (deel 1): hoe overleven modehuizen deze pandemie? verscheen eerst op Metro.