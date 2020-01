Na een goede vrijpartij wil je eigenlijk niet zoveel meer doen, gewoon lekker tegen je partner aanliggen en dan samen in slaap vallen. Maar als je je privé delen ‘happy’ wilt houden zijn deze dingen toch wel een tip om te doen!

1. Plassen

Zeker als je gevoelig bent voor een blaasontsteking is dit wel een must om te doen! Bacteriën van je rectum kunnen tijdens een vrijpartij bij je blaas terechtkomen. Door te plassen worden mogelijke bacteriën weggespoeld.

2. Veenbessensupplement

Neem elke dag een veenbessensupplement in vorm van een capsule of kies het pure sap. Omdat het sap ontzettend zuur en wat bitter is kun je het best aanlengen met water. Maar hier zitten ontstekingsremmende middelen in dus ook weer goed voor je.

3. Go clean

Probeer na elke sessie even je vagina schoon te maken met een washandje met niet-geurende zeep om bacteriële infecties te voorkomen. Dit omdat er altijd een hoop vocht bij komt kijken, natuurlijk of van de glijmiddel.

4. Naakt slapen

Draag zacht, katoenen ondergoed of een losse pyjamabroek. Of slaap volledig naakt, dat is veel beter voor de circulatie. Draag niet iets wat strak zit!

5. Drink water

Drink water. Het zal er ook voor zorgen dat bacteriën in je blaas worden weggespoeld.

