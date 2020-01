Slapen doen we allemaal. De manier waarop, dat is iets anders. Een journalist deelde op Twitter een overzicht met de 18 meest populaire slaapposities. Dat zorgde voor heel wat hilariteit omdat er toch wel enkele ‘speciallekes’ tussen zitten.

Slaap jij op je rug? Of eerder op je buik? Of wentel je je meestal in de populaire foetushouding? Ieder heeft zo zijn of haar voorkeur en vaak heb je dat niet eens zelf te kiezen, want tijdens je slaap verander je vaak nog van slaappositie zonder dat je het beseft. Maar over het algemeen heb je wel een slaappositie die vaak terugkomt.

Bizarre slaaphoudingen

Bij CBS-journalist Allan Bell is dat buikslapen terwijl hij zijn kussen vasthoudt. De Amerikaan deelde op Twitter een overzicht met de 18 meest voorkomende slaapposities. Zijn bericht lokte heel wat reacties uit van mensen die hun slaappositie kenbaar maakten én zich verbaasden over enkele bizarre slaaphoudingen. “Nummer 7 lijkt op een moordplek, 16 ligt precies in zijn doodskist, en 13 droomt nog van zijn avontuurtje met zijn buurvrouw”, lacht iemand.

Alle gekheid op een stokje: zit jouw slaaphouding ertussen?

I’m a No. 9, which are you? (also if anyone says they are a 13 just what are you doing lol) pic.twitter.com/YkDyiKiJLX — Allan Bell (@AllanBell247) 20 januari 2020

Het bericht Twitter in de ban van deze 18 populaire slaaphoudingen. Zit de jouwe ertussen? verscheen eerst op Metro.