Op dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Daarom legt het Belgische make-upmerk Cent Pur Cent (ex-)kankerpatiënten volgende week in de watten. In zeven apotheken in Vlaanderen kunnen dames een gratis workshop volgen. Daarin leren ze hoe ze zich tijdens of na hun kankerbehandeling mooi en veilig kunnen maquilleren.

Chemo zorgt vaak voor haaruitval en ook de huid wordt snel erg bleek en kwetsbaar. De kanker verslaan is voor patiënten natuurlijk prioriteit, maar je opmaken hoeft daarvoor niet te wijken. Toch is het niet eenvoudig om make-up aan te brengen, want veel mensen krijgen plots allergische reacties op hun vertrouwde producten.

Dankzij hun pure samenstelling kunnen de poeders van Cent Pur Cent veilig gebruikt worden tijdens een chemokuur. De make-up wordt gemaakt van natuurlijke mineralen zoals zink, Mica, ijzer en titanium. De poeders bevatten geen schadelijke stoffen zoals synthetisch parfum of kunstmatige kleurstof. Ook de lippenstiften zijn 100% vegan.

Tijdens een individuele sessie van 30 minuten geeft een visagiste advies over hoe de kwetsbare huid verzorgd moet worden. Van tips en tricks tot kleurenadvies en de juiste technieken om de make-up aan te brengen. Zo leren de deelnemers stap voor stap een persoonlijke make-up routine aan.

Meer info op centpurcent.com/kalender

