Datingapp Tinder komt met een alarmknop waarmee je hulp kan inroepen als een date gevaarlijk wordt. De maatregel komt er na verschillende verhalen van mensen die het slachtoffer werden van Tinderaars met slechte bedoelingen.

Vanaf volgende week kunnen Tinderaars gebruikmaken van een nieuwe functie die ervoor moet zorgen dat gebruikers zich veiliger voelen als ze op date gaan. Dan wordt er op de datingapp een alarmknop toegevoegd die je kan activeren als je merkt dat je date slechte bedoelingen heeft.

Nooddiensten

Duw je op de knop, dan krijg je een automatisch sms-bericht. Beantwoord je dat bericht niet, dan word je opgebeld. Pak je niet op, dan worden de nooddiensten ingeschakeld.

Je moet eerst wel een aparte beveiligingsapp downloaden. In die app vul je voor elke date in met wie, waar en wanneer je afspreekt. Zo weten de nooddiensten precies waar ze moeten zijn als het nodig is.

De alarmknop wordt volgende week in Amerika geïntroduceerd. IAC, het bedrijf achter Tinder, wil de functie in de loop van dit jaar ook in andere landen beschikbaar maken.

Fotoverificatiefunctie

Naast de alarmknop is Tinder ook van plan om een fotoverificatiefunctie in te voeren. Je profielfoto kan dan vergeleken worden met real time-beelden via de camera. Op die manier kunnen valse profielen ontmaskerd worden.

Tinder introduceert de veiligheidsfuncties na een resem zorgwekkende verhalen uit verschillende landen. Kwaadwillige Tinderaars proberen via de datingapp immers mensen in de val te lokken.

