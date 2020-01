Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan doctoraatsstudent Jonathan (25) uit Borgerhout.

1. Wat is je lievelingskledingstuk?

Over het algemeen ben ik niet zo met mode bezig. In januari en juli trek ik tijdens de solden één dag de stad in om te shoppen, met een lijstje in de hand waarop alles staat wat ik nodig heb. Afgelopen zomer had ik toevallig een chino gekocht omdat daar 70% korting op was en sindsdien ben ik helemaal fan van chino’s. Het is net alsof je een joggingbroek aan hebt, maar toch kan je er gewoon mee gaan werken.

2. Welk restaurant doet je watertanden?

Twee à drie keer per jaar trakteer ik mezelf op een etentje bij Pasta-Hippo-Vino aan de Oude Koornmarkt in Antwerpen. Ze maken er heerlijke Italiaanse gerechten – zelf ga ik steevast voor de lasagne. Het is zonder twijfel de beste die ik ooit gegeten heb.

3. Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Het klinkt misschien een beetje saai, maar na een lange werkdag kan ik enorm genieten van mijn salon. Dan zit ik gewoon een kwartier in mijn zetel te genieten van de stilte. Verder ben ik ‘hoofdredacteur’ van songfestival.be, een website die zoals de naam al doet vermoeden volledig focust op het Eurovisiesongfestival. Echt tot rust komen kan je het niet noemen, maar het is wel een welgekomen uitlaatklep.

4. Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Ik reis erg graag, maar ik raak ook snel verveeld. Als ik ergens geweest ben, hoef ik daar dus niet per se nog eens naartoe. Alleen voor New York maak ik een uitzondering. Ik ben er nu twee keer geweest en hoop om in mei nog eens te gaan. Het is een super afwisselende stad waar het haast onmogelijk is om je te vervelen. Een absolute must do vind ik Jerry’s Grand Tour of New York City. Jerry, een New Yorker van in de zeventig, neemt je voor 10 dollar van 10 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds mee op een tocht door zijn stad en zijn levensverhaal krijg je er gratis bij.

5. Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Als het buiten grijs en grauw is, kijk ik liefst naar een film die me wat weet op te vrolijken. Met een Disney-film zit je volgens mij altijd wel goed. Onlangs heb ik bijvoorbeeld naar ‘Coco’ gekeken en hoewel ik niet snel emotioneel word bij films, heb ik bij het einde toch echt moeten huilen.

6. Wat moeten mensen zeker bezoeken in Antwerpen?

Naar mijn mening is het Centraal Station het mooiste gebouw van Antwerpen. Ik kom er elke dag op weg naar het werk en elke keer weer sta ik met mijn mond vol tanden. Als ik niet gehaast ben, vind ik het ook geweldig om de gezichten van toeristen die van de trein stappen te bestuderen. Hun verwonderde blik is goud waard.

7. Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Zeven jaar geleden heb ik voor 8 euro een eenpersoonsrelax bij de Kringwinkel gekocht. Het ding is spuuglelijk en valt haast uit elkaar als je ernaar kijkt, maar hij zit zo ongelooflijk comfortabel. En hij wordt goed gebruikt, want elke avond opnieuw zit ik er vol plezier in.

8. Wie geeft je inspiratie?

Ik vind Xander De Rycke een geweldige comedian. Ik volg hem al van voor hij echt bekend werd en ga naar al zijn shows. Die stellen nooit teleur: elke keer opnieuw wordt hij weer een beetje beter. En ook op Twitter is hij simpelweg geniaal.

Het bericht Pendelaar Jonathan verklapt: “Ik ben hoofdredacteur van een website over het Eurovisiesongfestival” verscheen eerst op Metro.