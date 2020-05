Daten is vanwege het coronavirus een stuk lastiger geworden. Je kunt niet zomaar een terrasje pakken of ’s avonds een pils gaan drinken op café al dan niet gevolgd door een portie speekselrijke seks. Tinder heeft daarom naast de videochat nog een nieuwe functie bedacht om het chatten wat te faciliteren.

Tinder is bezig met het testen van een nieuwe functies voor de app. Waarbij eerder al Swipe Night geprobeerd is, wil het bedrijf nu testen hoe live trivia werkt. De functie zal worden uitgerold bij een onbekend percentage van de gebruikers. Trivia zal zowel beschikbaar zijn in de nieuwe videochats als bij nieuwe matches.

Ludieke vragen

Dit zal random gebeuren. In screenshots is te zien dat de vraag in een groepsgesprek op de app naar voren komt. Ook lijkt het mogelijk om mee te kijken. De vragen lijken vooral een humoristische twist te hebben zoals “Wat is de meest voorkomende kleur van wc-papier in Frankrijk?” en “Welk dier kan zijn tong niet uitsteken?”.

Videochat

Tinder probeert regelmatig nieuwe functies uit voor de datingapp. Afgelopen week werd bekend dat er in de toekomst ook een videochat beschikbaar komt in de app. Eerder probeerde het bedrijf al Swipe Night. Een interactieve videoserie waarin de gebruiker de keuze kon maken welke kant het verhaal op ging.

