Zeker nu we voorlopig zo min mogelijk echte ontmoetingen hebben, zal je sollicitatiegesprek vaker via een video verlopen. Het video-cv is ook een goede manier om jezelf te presenteren. Hierbij een aantal punten om extra op te letten.

1. Weet wat je wil zeggen

Een video-cv bij de eerste take vlekkeloos opnemen, klinkt misschien als een onmogelijke taak, maar je kan de tijd die je kwijt bent aan het opnemen van de beelden flink verkorten door je goed voor te bereiden. Dat komt er dan vooral op aan van te voren goed uiteen te zetten wat je in je video wil vertellen. Schrijf desnoods de tekst van tevoren op, dan ziet die goed in je hoofd.

2. Inhoud

Je bent natuurlijk geheel vrij om een video-cv zelf zo goed mogelijk in te vullen. Toch zijn er volgens het recruitmentbureau Walters People een paar punten die absoluut niet mogen ontbreken als jij een video-cv maakt.

Introductie: wie ben je? Wat vind je leuk om te doen? Vertel in een paar korte zinnen wie jij bent.

Je werkervaring: wat waren je taken en verantwoordelijkheden en wat heb je geleerd? Wat kun je? Vertel welke skills jij hebt en waar je in uitblinkt. Wat maakt jou uniek?

Je eigen ambitie: wat wil je in je volgende baan doen? Waar word je enthousiast van en krijg je energie van?

Een sterke afsluiting: het is erg gemakkelijk om af te sluiten met ‘bedankt voor het kijken naar mijn video-cv’. Dit is alleen niet heel pakkend. Je wil je potentiële werkgever overhalen om jou uit te nodigen voor een gesprek. Vraag dus aan het einde van je video of de kijker contact met je opneemt. Geef duidelijke contactinformatie, maak het mensen gemakkelijk.

3. Techniek

Waarschijnlijk neem je de video op met je telefoon. Zorg dat je telefoon tijdens het filmen stevig staat en niet beweegt. Hou niet zelf je telefoon vast alsof je een selfie maakt, maar zet hem ergens tegenaan. Heb je geen tripod? Vraag dan een huisgenoot of je vriend(in) om hulp of stapel een paar boeken op elkaar op je eettafel. Zorg dat de batterij van je telefoon vol is. Het zou zonde zijn als je telefoon midden in die fantastische opname opeens uitvalt. Tot slot: film horizontaal en zorg dat je er representatief en professioneel uitziet.

4. Omgeving

Het is belangrijk om voor je gaat opnemen naar je omgeving te kijken. Je wil goed zichtbaar zijn in je video. Let daarom op een goede belichting: zorg dat het licht van voren of van de zijkant komt, niet van achteren. Ga je bijvoorbeeld met je rug naar een raam staan, dan ziet de kijker een donkere vlek in plaats van jouw gezicht.

Zorg ook voor een rustige achtergrond, bijvoorbeeld een muur. Er mag best iets op de achtergrond te zien zijn, bijvoorbeeld een plant of een schilderij. Maar houd het professioneel: neem je video niet op in je slaapkamer met op de achtergrond je onopgemaakte bed. Vermijd ook achtergrondgeluiden. Neem je video op een rustig moment van de dag op en houd je ramen en deuren dicht.

5. Positie en houding

Ga niet te ver van de camera af staan, dit komt onpersoonlijk over en zo maak je minder verbinding met de kijker. Zet de camera op ooghoogte, ga in het midden van het beeld staan en houd de afstand aan die je normaal gesproken zou aanhouden wanneer je iemand face-to-face spreekt. Een goede richtlijn is om ervoor te zorgen dat je gezicht en schouders zichtbaar zijn in beeld.

Neem de video staand op. Zo kom je automatisch zelfverzekerder en sterker over. Als je toch liever zit, zorg dan dat je rechtop zit, liefst op een stoel zonder leuning. Praat rustig en duidelijk en zorg dat je goed verstaanbaar bent. Belangrijk: het voelt misschien wat ongemakkelijk, maar kijk in de camera. Zo lijkt het net alsof je iemand recht aankijkt. Tot slot: houd een glimlach op je gezicht. Vrolijkheid is aanstekelijk.

