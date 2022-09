Studie wijst uit: “In deze maand gaan de meeste mensen vreemd”

Volgens een onderzoek van de website IllicitEncounters zouden de meeste mensen vreemdgaan in… september. Een gewaarschuwd partner is er dus twee waard. Voor mensen die kiezen voor overspel zou september een drukke periode zijn.

De maand wordt in de studie dan ook ludiek omgedoopt tot ‘sekstember’. Het aantal mensen die vreemdgaan zou maar liefst 22% stijgen in september. Door de start van de herfst voelen mensen zich minder lekker in hun vel en in hun relatie en zouden ze op zoek gaan naar een ‘verse start’. Met de nieuwe resultaten van het onderzoek neemt september nu de bedenkelijke ‘kroon’ over van januari.

Thuiswerk

Ook thuiswerk speelt een rol, zo blijkt uit de studie. Meer en meer mensen gaan weer werken op kantoor en het is vooral daar dat de kans op overspel vergroot. 21% van de ondervraagde mannen en 19% van de vrouwen gaven aan dat ze waarschijnlijker zouden vreemdgaan wanneer ze terug op kantoor zijn. 32% van de mannen en 31% van de vrouwen gaven expliciet aan dat september de maand is waarin de kans het grootst is dat ze een affaire zouden hebben.

Foto: Unsplash