Sekswerkster ‘vernedert’ per ongeluk man met klein geslachtsdeel: “Hij wilde gewoon een sandwich” (foto)

Een sekswerkster met de klinkende naam Chantelle Kittycat vertelde in een interview een anekdote waarin ze het kleine geslachtsdeel van een man per ongeluk vernederde. “Het was achteraf gezien duidelijk een misverstand”, aldus Cantelle.

Chantelle Kittycat, in een vorig leven nog verkoopster, gaf in het gesprek aan dat ze onbedoeld de ‘kleine generaal’ van de kerel had beledigd. De 46-jarige Britse vertelt: “Ik heb al heel grappige dingen meegemaakt online. Wanneer ik mijn webcamcarrière startte, kreeg ik een verzoek van een man om aan ‘sph’ te doen. Ik dacht dat het hier ging om ‘small penis humiliation’ (in het Nederlands dus de vernedering van een kleine penis), maar niets was minder waar.”

Sandwich

”Ik begon dus allerlei verwensingen en beledigingen naar hem te gooien. Hij vroeg me dan om naar de keuken af te zakken waar ik ontdekte dat het hele gebeuren niets te maken had met kleine penissen, maar met sandwichen. Hij wilde gewoon dat ik sandwichen smeerde en de ‘sph’ stond voor ‘sandwiches per hour’, het aantal sandwichen per uur”, aldus Chantelle. “Ik kwam niet meer bij van het lachen en vandaag moet ik er nog altijd om giechelen.”

