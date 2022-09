Knappe mama van vier geeft critici lik op stuk: “Mijn OnlyFans is nu de familiebusiness geworden” (foto’s)

Sara Blake Cheek is een mama van vier en heeft met haar OnlyFans-carrière een familiezaak uit de grond gestampt. Zij maakt al drie jaar lang pikante foto’s en filmpjes voor haar OnlyFans-pagina en manlief beheert haar account en content.

Sara Blake Cheek uit Tampa, in de Amerikaanse staat Florida, startte haar OnlyFans-pagina toen de pandemie uitbrak. Ze was toen ook net viraal gegaan op TikTok. De 31-jarige Amerikaanse laat in een interview weten dat haar TikTok-volgers toen al vroegen of ze op OnlyFans zat. En dus waar er vraag is, komt er aanbod. Niet veel later verdiende Sara Blake maar liefst 30.000 dollar per maand. Na drie jaar brachten haar foto’s en video’s meer dan 1 miljoen dollar binnen voor het gezin.

Niet altijd goed onthaald

Dat dat niet altijd goed onthaald werd bij bijvoorbeeld andere mama’s, dat kan Blake alleen maar onderstrepen. Op een bepaald moment was ze zelfs verbannen van de sportclub waar haar kinderen bij aangesloten waren. “In het begin waren er voornamelijk veel zogenaamde ‘Karens’ die me het leven zuur probeerden te maken, maar gelukkig bleef mijn man me wel door dik en dun steunen”, aldus Blake. “Nu wil ik mijn eigen bikinilijn ontwerpen, hoop ik reality-tv te doen en wil ik YouTube-kanalen met mijn kinderen maken!”

Foto: Instagram