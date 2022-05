STUDIE. «Tegen het einde van de eeuw slapen we allicht tot 58 uur minder per jaar»

Tegen 2099 zouden we overal ter wereld zo’n 50 à 58 uur minder per jaar slapen. Dat schrijft een Deense studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift One Earth. De boosdoener? Klimaatopwarming.

De onderzoekers gebruikten armbanden om de slaapduur en slaaptiming te meten bij 47.000 volwassenen in 68 landen ter wereld voor een periode van zes maanden. Volwassenen hebben zeven à negen uur slaap nodig gemiddeld. De kans dat we minder dan zeven uur per nacht slapen stijgt volgens de studie met 3.5% vanaf de nachttemperatuur boven de 25 graden uitstijgt, in vergelijking met gemiddelde temperaturen tussen 5 à 10 graden.

«Die 3.5% lijkt misschien weinig, maar het loopt wel op», zegt onderzoeker Alex Agostini van de University of South Australia, die niet betrokken was bij de studie, aan CNN. Slaaptekort kan tenslotte leiden tot concentratiestoornissen of op lange termijn een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of maag- en darmklachten.

Ongelijkheid

Volgens de studie zal de klimaatverandering ook op vlak van slaap ongelijkheid versterken, omdat niet alle bevolkingsgroepen even veel last zouden ondervinden van de hoge temperaturen. De onderzoekers beweren namelijk dat vooral de oudere bevolking, vrouwen en inwoners van derdewereldlanden risico lopen op slaaptekort als gevolg van de klimaatverandering.

Bij temperaturen die hoger zijn dan 30 graden, verlies je al een kwartier slaap per persoon. De oudere bevolking verliest dubbel zo veel slaap in vergelijking met (jong)volwassenen. Als die oudere dan nog eens een lager inkomen heeft, is het slaapverlies drie keer groter in vergelijking met wie een hoger inkomen heeft. Vrouwen ondervinden volgens de studie bovendien 25% meer last van de hitte in vergelijking met mannen. Landen die al van nature een warmer klimaat hebben, zouden bovendien sneller last hebben van het slaaptekort aangezien zij de gevolgen van de klimaatverandering sneller zullen voelen.

Moeilijke aanpassing

Bovendien ziet het er volgens de studie naar uit dat de mens zich niet zo gemakkelijk aanpast aan warmere temperaturen. Airconditioning kan soelaas bieden, maar mensen met een lager inkomen hebben niet altijd toegang tot die systemen. Bovendien stoot airconditioning ook behoorlijk wat broeikasgassen uit, wat enkel toevoegt aan het klimaatprobleem.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/studie-tegen-het-einde-van-de-eeuw-slapen-we-allicht-tot-58-uur-minder-jaar