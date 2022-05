Google Street View bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd. Ter ere van die verjaardag introduceert Google namelijk een tijdreisoptie op de smartphone. Die optie laat toe dat je niet alleen een 360°-beeld te zien krijgt van de huidige staat van een straat, maar ook de historische beelden van diezelfde plek.

Google Street View is een optie bij Google Maps waardoor je een 360°-beeld krijgt van een plaats op de kaart. Daarvoor gebruiken ze camera’s die vastzitten op auto’s, maar ook op rugzakken. Je kunt al jarenlang historische beelden raadplegen via Street View op je computer, maar voor de 15e verjaardag kan je nu ook terug in de tijd duiken op je smartphone.

Om dat te doen, activeer je eerst Street View eender waar op de kaart. Klik dan op de foto om meer informatie te zien over de locatie. Klik op ‘meer data’ om oude foto’s te zien van die plek sinds de startdatum van Street View in 2007. Zo kan je zien hoeveel een plek veranderd is sinds de start van Street View.

Herinneringen

«Street View is bedoeld om de wereld vast te leggen op beeld terwijl die verandert. Het is daardoor een krachtig middel om herinneringen aan het verleden mee op te halen. Vanaf vandaag is het via Android en iOS wereldwijd gemakkelijker dan ooit om terug in de tijd te reizen, rechtstreeks vanop je telefoon», klinkt het bij Ethan Russel van Google Maps in een persbericht.

Lees ook

Dankzij deze nieuwe Google Maps functie raak je nooit meer de weg kwijt



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/google-street-view-laat-je-nu-ook-tijdreizen-op-je-gsm