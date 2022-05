SMAKELIJK. Sergio Herman opent tweede restaurant in Antwerpen met Frans-Japanse touch

In Antwerpen heeft sterrenchef Sergio Herman zijn nieuwe restaurant Blueness Antwerp voorgesteld. Net als Blueness in het Nederlandse Cadzand is het een mix tussen de moderne Franse keuken en een Japanse touch. Blueness Antwerp ligt pal naast Le Pristine, eveneens van Herman, en beide restaurants bevinden zich onder het dak van de mode- en ondernemersfamilie Dheedene.

Herman bedacht het concept van Blueness, maar in Antwerpen staan chef Jaclyn Kong en maître Dorine Van den Eynde in voor de dagelijkse leiding. Aan gasten wordt een «intieme culinaire beleving in een kosmopolitische sfeer met internationale uitstraling» beloofd. Het interieur is van de hand van het Deense architectenbureau Space Copenhagen, dat eerder ook al het wereldberoemde restaurant Noma in zijn thuisstad onder handen nam.

140 euro

Blueness Antwerp biedt zowel een menu van vier gangen (enkel lunch) vanaf 95 euro als vijf gangen (lunch & diner) vanaf 140 euro per persoon, exclusief drank. Je kan een tafel reserveren, maar ook een zitje aan de bar met zicht op de open keuken.

«We hebben de voorbije maanden hard gewerkt om een unieke stijl te geven aan Blueness Antwerp, zowel qua inkleding als qua keuken», zegt Herman. «Het is dezelfde keuken als in Cadzand, maar met eigen signatuurgerechten en stijl van de chef. En naast de deur is er Pristine, met natuurlijk meer de Italiaanse keuken.»

